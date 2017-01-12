Дочь умершего в ЦОНе инвалида: Мы это так не оставим
Прогремевшая вчера история о смерти жителя Илийского района в ЦОНе никого не оставила равнодушным. Не успевшего оформить регистрацию сыну Конысбека Салимбаева увезли в ЮКО, чтобы с почестями проводить в последний путь.
Корреспонденты NUR.KZ посетили поселок, в котором жил 59-летний мужчина. Его дом мы нашли не без труда, удивившись, что во дворе стоит полная тишина – были уверены, что в доме готовятся к похоронам. Оказалось, что вчера, забрав тело из морга, мужчину увезли в Шардаринский район Южно-Казахстанской области, чтобы предать его тело земле.
Именно оттуда 10 лет назад, по рассказам его дочери Индиры, Конысбек с семьей переехали на окраину Алматы, в поселок Бурундай. Построили времянку, залили фундамент для большого дома – Индира рассказывает, что родители собирались строить дом для семьи.
«У папы нет ноги, он инвалид. Нужно было его пропустить без очереди, там же много людей было, он не мог в очереди стоять. У него поднялось давление, закружилась голова. Вышел на улицу и сразу упал в обморок. «Скорая» долго ехала, поздно приехали они», — рассказывает Индира.
«Говорят, что он стоял на улице и умер, как на улице умер? Он в очереди стоял 3-4 часа! Поэтому голова закружилась, и сразу умер. Они не успели талон взять», — возмущается женщина.
«Мы так не оставим, все равно будем жаловаться. Когда они приедут из Шымкента, будем жаловаться», — плачет Индира и уходит в дом…
Конысбека Салимбаева похоронят в пятницу.
Также в администрации ЦОНа сообщили, что мужчина скончался не в здании учреждения, а рядом с ним.