Дочь умершего в ЦОНе инвалида: Мы это так не оставим

Прогремевшая вчера история о смерти жителя Илийского района в ЦОНе никого не оставила равнодушным. Не успевшего оформить регистрацию сыну Конысбека Салимбаева увезли в ЮКО, чтобы с почестями проводить в последний путь.

Корреспонденты NUR.KZ посетили поселок, в котором жил 59-летний мужчина. Его дом мы нашли не без труда, удивившись, что во дворе стоит полная тишина – были уверены, что в доме готовятся к похоронам. Оказалось, что вчера, забрав тело из морга, мужчину увезли в Шардаринский район Южно-Казахстанской области, чтобы предать его тело земле.

Именно оттуда 10 лет назад, по рассказам его дочери Индиры, Конысбек с семьей переехали на окраину Алматы, в поселок Бурундай. Построили времянку, залили фундамент для большого дома – Индира рассказывает, что родители собирались строить дом для семьи.

Однако жизнь распорядилась иначе – узнав о необходимости временной регистрации, мужчина отправился в ЦОН зарегистрировать сына. Его сопровождали сам сын и его мама, жена покойного Конысбека.

«У папы нет ноги, он инвалид. Нужно было его пропустить без очереди, там же много людей было, он не мог в очереди стоять. У него поднялось давление, закружилась голова. Вышел на улицу и сразу упал в обморок. «Скорая» долго ехала, поздно приехали они», — рассказывает Индира.

Вопреки мнению, что отец умер, не заходя в ЦОН, Индира утверждает – в Центре семья пробыла не менее трех часов. Плохо мужчине стало в очереди за талоном.

«Говорят, что он стоял на улице и умер, как на улице умер? Он в очереди стоял 3-4 часа! Поэтому голова закружилась, и сразу умер. Они не успели талон взять», — возмущается женщина.

Молодая женщина плачет. Признается, что были в шоке, никто не ожидал такого поворота событий. Сама Индира только вчера выписалась из роддома. Дома ее ждала страшная новость.

«Мы так не оставим, все равно будем жаловаться. Когда они приедут из Шымкента, будем жаловаться», — плачет Индира и уходит в дом…

Конысбека Салимбаева похоронят в пятницу.

Напомним, вчера в редакцию NUR.KZ позвонил мужчина, который сообщил о смерти мужчины. В ДВД Алматинской области подтвердили факт смерти мужчины 1957 года рождения, жителя Илийского района.

Также в администрации ЦОНа сообщили, что мужчина скончался не в здании учреждения, а рядом с ним.