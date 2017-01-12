В ЗКО главный имам области помог жителям садового товарищества «Автодорожник», оставшимся без газа

Руслан Султанов отреагировал на видеосюжет «УН» про обманутых дачников. Под его руководством, волонтеры направили 3 тонны угля жителям «Автодорожника»

— Мы распределили уголь между тремя семьями , которые особенно нуждались в помощи, — рассказывает духовный наставник уральских мусульман. – Это в первую очередь многодетные и неполные семьи.

Кроме жителей «Автодорожника», главный имам области помог жителям села Узынколь, Теректинского района, которые пострадали от пожара.

— Мы помогаем всем тем, кто нуждается в помощи, невзирая на вероисповедание, — говорит Руслан Султанов. – И многие жители города нам в этом помогают.

Главный имам области отметил, что и уральская полиция и бизнесмены и простые рабочие люди тяготеют к благотворительности.

— Нам помогли в строительно- производственной базе АО Талап ( гортоп – прим.ред), дали уголь с 50 % скидкой и предоставили транспорт, — воодушевленно рассказывает Султанов. – А когда мы недавно вывозили детей из детских домов в базу отдыха, ребята- полицейские обеспечили нас сопровождением, да и директор турбазы разрешил на бесплатной основе побыть детишкам на свежем воздухе.

Напомним, жители садового товарищества «Автодорожник» остались посреди зимы без газа, по вине фирмы- подрядчика «МКГ Шебер». Кроме того, обнадеженные словами газовиков дачники, не запаслись топливом, некоторые и вовсе снесли домашние печи.

Подробнее прочитать о семьях, вынужденных круглый год проживать на даче без тепла вы можете в свежем номере «УН».

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