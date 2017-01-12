Обязательное лицензирование врачей появится с 2020 года

В Казахстане с 2020 года планируют ввести процедуру обязательного лицензирования врачей. Она будет проводится на основе независимой оценки знаний и навыков, передает телеканал «Хабар24″.

Лицензирование, по словам специалистов, поможет не только поднять профессиональный уровень отечественных кадров, но и создаст конкурентную среду между специалистами. Для пациентов же это возможность самостоятельно выбрать лечащего врача.

Экзамен будет состоять из двух этапов: теории и практики. А уже в следующем году нововведение коснется и студентов.

Как отметила руководитель центра оценки знаний и навыков при МЗСР РК Гульмира Жангереева, первый лицензионный экзамен студенты будут сдавать на третьем курсе медицинского университета, где будут оцениваться основы базовых дисциплин. После интернатуры и на первом году резидентуры, выпускники будут сдавать лицензионный экзамен, где им придется подтвердить свои знания.

Ведущий специалист Центра оценки знаний и навыков при МЗСР РК Кульсара Досмамбетова рассказала, что раньше казахстанские врачи сдавали сертификационный экзамен, потом на категорию. Сейчас в связи с международными требованиями, врачи будут сдавать именно лицензионные экзамены.

«То есть они будут получать лицензию для работы с больными, с пациентами. Аналогичный экзамен уже внедрен в 70 странах мира», — сказала она.