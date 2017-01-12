В аэропорту Алматы полицейские все чаще задерживают нарушителей с требующим регистрации средством самообороны, передает телеканал «Алматы».

До 2015 года электрошокеры можно было свободно хранить и носить, пока их не причислили к оружию.

Теперь, по словам стражей порядка, электрошокеры становятся причиной больших штрафов (45 тыс тенге). Только за прошлый год в аэропорту задержали свыше двухсот человек с этим средством самообороны. Популярность электрошокеров среди населения беспокоит алматинских полицейских.

Большинство людей даже не подозревают, что перевозят нелегальное оружие. А между тем, владелец электрошокера должен иметь специальное разрешение на хранение, процедура его получения занимает неделю, а требования такие же, как и для огнестрельного.

«Вы проходите медкомиссию, что вы можете использовать данное оружие, это одна из основных причин, также дополнительно знание техники безопасности, незаконный оборот ведет к незнанию и мало ли кому он попадет в руки», — сказал старший инспектор ЛОВД аэропорта Алматы Даулет Турманов.

Сейчас полицейские за незаконную перевозку могут снять с рейса, согласно международным правилам. Это редкий случай, когда незнание закона, пока, освобождает от ответственности, стражи порядка ограничиваются штрафом. Но все может измениться, если казахстанцы будут продолжать покупать фонарь-электрошокер на базарах, а не в специализированных магазинах. Хотя специалисты и считают его лишь средством самообороны.

«В сфере оружия нужно руководствоваться принципом разумной достаточности, у нас зачастую применяется принцип избыточной осторожности — на всякий случай запретим. Я не считаю, что электрошоковое устройство требует такого жесткого контроля и таких жестких условий для его приобретения», — говорит вице-президент казахстанской оружейной ассоциации Сергей Катнов.

Бойкая торговля запрещенными предметами идет как на базарах, так и через Интернет. Цены начинаются от трех тысяч. Но пользоваться такими средствами самозащиты неизвестного производства полицейские не советуют для безопасности самих же владельцев.

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