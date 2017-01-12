Облздрав ЗКО:Потерпите, будет вам страховка

Во время «Прямой линии» с руководством облздрава уральцы задали неудобные вопросы об очередях в поликлиниках, волоките при записи на приём к узким специалистам, о блатных пациентах, которым к врачу можно и без очереди. Те в свою очередь пообещали во всём разобраться, а также подчеркнули, что с введением страховой медицины обслуживание и лечение жителей ЗКО обязательно станет лучше.

Отбивать атаки недовольных пациентов в редакции «Уральской недели» пришлось сразу трём специалистам руководящего звена областного управления здравоохранения — это заместитель руководителя облздрава Маншук Аймурзиева, руководитель отдела государственных закупок облздрава Дина Сыздыкова и директор городской поликлиники № 1 Светлана Ермеккалиева.

Страховка подразумевает более качественный уровень обслуживания



— Имеет ли право прикрепиться к поликлинике человек, не являющийся гражданином Республики Казахстан, однако имеющий вид на жительство? Это при том, что он официально трудоустроен, и с его зарплаты отчисляются налоги?

— С видом на жительство прикрепиться к поликлинике нельзя. На получение бесплатного объема гарантированной медицинской помощи имеют право только граждане Республики Казахстан и оралманы, имеющие официальный статус. Однако следует заметить, что с 2017 года в Казахстане будет вводиться программа медицинского страхования, в рамках которой граждане с видом на жительство могут прикрепиться к поликлинике.



— Почему в онкодиспансере сейчас нет онкогинеколога? Одна врач ушла на пенсию, другая выйдет из декрета только после Нового года и будет принимать только раз в неделю. Что делать больным?

— Мы продлили контракт с онкогинекологом, которая достигла пенсионного возраста, она остается на работе. А онкогинеколог, которая была в декретном отпуске, также скоро выйдет работать на полную ставку. Если же случится какой-либо форс-мажор, то мы обязательно найдем специалистов.

— Каких нововведений ждать от программы страховой медицины?

— Вообще, само понятие страховая медицина подразумевает более качественный уровень обслуживания, чем действующий медицинский режим. Для населения страховка- это, в первую очередь, вложение денег в медицину. Эти деньги пойдут на расширение списка бесплатных лекарств и на расширение списка оказанных услуг. Для медицинских работников – это, во-первых, ответственность. Ведь с введением страховой медицины повышаются требования, назначается новый стандарт оказания услуг и новый стандарт протоколирования оказанной помощи. Кроме того, для медицинских работников появится возможность улучшенного графика работы.

Мы начали готовиться к введению страховой медицины загодя. За 2016 год мы провели порядка 400 встреч с населением, в том числе с представителями бизнес-структур, ведь они как работодатели также имеют право делать страховые взносы для своих сотрудников. Мы начали обучать медицинский персонал более качественному обслуживанию пациентов.

Каждый гражданин сможет самостоятельно выбрать для себя страховые пакеты. Это может быть базовый страховой пакет, страховой пакет от работодателя и страховой пакет от государства.

— Приглашает ли облздрав зарубежных специалистов для обмена опытом? И есть ли результаты от подобных практик?

— Да, подобная практика существует у нас давно. К нам в город приезжают специалисты из России, которые дают мастер-классы для наших врачей в области онкологии, онкогинекологии и кардиологии. Также у нас были специалисты из Прибалтики, которые обучали наших врачей по вопросам женского репродуктивного здоровья и родовспоможения. Наши специалисты и сами ездили на обучение в Южную Корею, где совершенствовались в вопросах офтальмологии и педиатрии. Результаты от подобных практик есть. Примерно 5 лет назад зарубежные специалисты проводили обучение в области кардиохирургии. И если 5 лет назад наши специалисты оказывали кардиохирургическую помощь примерно 200 пациентам, то в этом году высококвалифицированную помощь в этой области смогли получить тысячи человек, не выезжая за пределы области.

Это не бюрократия, а установленный порядок Real Desperado, пользователь сайта «УН»:

— Почему в поликлинике №1 творится полный бардак?! Никакого толка от электронной очереди нет, работники поликлиники проводят за руку своих людей без очереди. Чтобы просто поставить печать на больничный или направление, надо идти в кабинет №200, у которого очередь человек в 30-40 стоит постоянно! Детского невропатолога нет, нужно записываться к нему на приём за месяц вперёд в больницу в Зачаганске. Открыли на первом этаже буфет, так там постоянно зависают сами работники поликлиники.

Светлана Ермеккалиева, директор 1 поликлиники:

— Да, действительно, у нас был инцидент, когда одна женщина пришла ко мне и стала жаловаться на очередь возле кабинета № 200. Но именно в тот момент в кабинете произошел сбой компьютеров, поскольку было отключение света. Сейчас этот инцидент полностью исчерпан, виновные наказаны. У нас в поликлинике поэтапно вводится электронная очередь, и если пока в кабинете №200 нет электронного табло, это не означает, что его не будет совсем.

Относительно того, что у нас сотрудники « приводят за руку» своих пациентов могу сказать, что такого просто не может быть. У нас сотрудники должны вносить в электронное табло информацию об оказанной услуге. Если они не внесли эту информацию, это негативно отразится на их стимулирующей прибавке к зарплате.

По поводу буфет: да, действительно он у нас есть. Мы его организовали исключительно для того, чтобы те пациенты, которые пришли к нам утром сдавать анализы не позавтракав, могли перекусить у нас в буфете. Кроме того, не все наши сотрудники привязаны к своему кабинету, многие имеют ненормированный рабочий график, и после основной своей работы ходят по участку, занимаются патронажем больных. Поэтому в буфете у нас обедают не только пациенты, но и сотрудники.

— Когда прекратится бюрократия в поликлиниках? Чтобы попасть на приём к узкому специалисту, нужно получить направление от участкового врача. После осмотра у врача нужно занять очередь к медсестре, чтобы она выписала направление. Пробиться к медс1страм практически нереально — они просто физически не успевают заполнять направления, да и компы «висят» почти всегда!

— Это не бюрократия, а регламентированный порядок оказания медицинских услуг! Пациент не сможет получить должного лечения, не пройдя осмотр у всех специалистов. Один врач не может самостоятельно диагностировать ту или иную болезнь и назначить лечение.

Но сейчас мы решаем проблему очередей, в частности, вводим электронную очередь, благодаря которой человек, не выходя из дома, может записаться на то или иное время на прием к врачу.

По поводу компьютеров: компьютеры, как и любая техника, имеют свойство «виснуть». Но это не значит, что у нас они не работают целый день. Сейчас у нас проводится огромная работа по замене оптико-волоконных сетей. Надеемся, что в будущем неполадок в техническом плане у нас будет меньше.

В 2016 году на закуп оборудования для поликлиник и больниц ЗКО было затрачено 700 миллионов тенге. На эти деньги куплена новейшая барокамера, приборы для кардиологической помощи, приборы для компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии. Нет ничего противозаконного в том, чтобы почитать о своей болезни в Интернете

Людмила Александрова:

— Меня удивляет эксперимент с туберкулезными больными в общей очереди. Почему их открепили от тубдиспансера и распределили по поликлиникам по месту жительства? Как быть, что делать? В одной очереди теперь сидят туббольные, родители с грудничками и люди с ослабленным иммунитетом. Люди, стоящие в очереди к врачу, буквально убегают врассыпную, когда приходит туберкулезный больной.

— В поликлинику приходят излеченные от туберкулеза люди, они не опасны. Опасны лишь те, у кого туберкулёз находится в стадии, когда болезнь еще не диагностирована. У нас в области излечимость от туберкулеза составляет 90%.

Это не бюрократия, а регламентированный порядок оказания медицинских услуг! Пациент не может получить должного лечения, не пройдя всех специалистов. Один врач не может самостоятельно диагностировать ту или иную болезнь и назначить лечение.

Татьяна, пользователь сайта «УН»:

— Я хочу спросить про поликлинику №4. Для чего там сидят так называемые врачи? Моя свекровь пришла на прием в эту поликлинику, а ей там сказали: «Вы же знаете, какая у вас болезнь, вот и почитайте в Интернете, как ее лечить». Это вообще нормально? Или они действительно не знают, что такое микроинсульт, и какие препараты надо назначать?

— Вы знаете, в Южной Корее есть клиника, где прежде чем попасть к врачу, средний персонал пропускает пациента через «Школу здоровья». Там пациент получает информацию о своем заболевании. В лечении болезни должен быть обоюдный союз в понимании и осознании своей болезни и ее лечения. Если пациент не будет знать ничего о своем заболевании, это будет плохо сказываться на его излечении. Будет ниже процент эффективности лечения. Поэтому почитать что-то о своей болезни в Интернете не будет лишним. В этой рекомендации медперсонала нет ничего противозаконного. Пациенты должны приветствовать это.

— Где можно получить перечень бесплатных медицинских услуг и лекарств?

— На сайте министерства здравоохранения есть этот перечень. Он также висит в каждой медицинской организации на информационном стенде и сайте каждого медучреждения.

— Есть ли у нас в городе дежурный стоматолог?

— У нас в городе есть дежурный стоматолог при детской областной стоматологии, но он работает не круглосуточно, а в часы работы поликлиники. Также дежурный стоматолог работает при травмпункте в областной больнице.

Наталья Кабанкина:

— Почему, когда моему ребенку делают прививку, то с меня берут расписку о том, что в случае чего, я не буду иметь претензий к врачу? Это законно?

— Согласно типовому договору между пациентом и врачом, на все манипуляции, нарушающие целостность кожных покровов, обязательно должно быть разрешение пациента, или родителей. Прежде чем взять такую расписку, медицинский работник должен предупредить обо всех последствиях проводимой процедуры. Это делается не для того, чтобы снять с себя ответственность, а для того, чтобы удостовериться, что человек ознакомлен с последствиями проводимой процедуры и дает на нее согласие.

— Экстренно пришлось обратиться в травмпункт, поскольку нарвало десну. Меня осмотрела дежурный врач и сказала, что нужно делать разрез десны. Процедура прошла успешно, но с меня взяли 5000 тенге. Законно ли это, и куда обращаться, если это незаконно?

— Это незаконно. Данный случай является коррупционным деянием, поскольку экстренная помощь всегда оказывается бесплатно.

Каждый пациент должен знать, как защищать свои права. Сейчас в 50 медицинских организациях по области работают Службы поддержки пациентов, также есть телефонные службы и специальные работники, которые могут принимать решения относительно случаев, когда сотрудники поликлиник и больниц брали деньги за свои услуги.

Если вы столкнулись с коррупцией в медицинских учреждениях вы можете обратиться по телефону доверию 50-45-04 или по телефону call centre 24-00-06, либо написать на сайт управления здравоохранения ЗКО — zdrav-bko.gov.kz

Пенсионер (пользователь сайта «УН»):

— На прошлой неделе в кардиологическом центре проводились покрасочные работы внутри лечебного здания. В зимнее время невозможно открыть окна для проветривания помещений. На стационарном лечении находятся больные люди, сердечники. К их болезням добавилась аллергия и простуда, т.к. мы все-таки пытались проветривать помещения, открывали форточки в туалетах. Кому в голову пришло дать указание о покраске помещений? Прошу вас разобраться с этим вопиющим фактом!

— Мы обязательно проверим, имел ли место быть такой факт, и накажем виновных.

Уральцы задали представителям облздрава большое количество вопросов, касающихся частных случаев некачественного оказания медпомощи. Маншук Аймурзиева пообещала взять под личную ответственность решение некоторых из них, а также представить отчет о проделанной работе в редакцию газеты «Уральская неделя». К сожалению, не все вопросы уложились в формат статьи, поэтому рекомендуем посмотреть трансляцию «Прямой линии с руководством облздрава по ЗКО» на нашем официальном канале в Youtube.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА