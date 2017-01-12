Прокуратура ЗКО – Мы не допустим вмешательства правоохранительных органов в бизнес

11 декабря на пресс конференции в областной прокуратуре Сапарбек Нурпеисов заявил о давлении со стороны правоохранительных органов на бизнес.

— Наша главная задача сейчас не допустить вмешательства в бизнес, контрольных и правоохранительных органов, — сказал Нурпеисов.

Со слов прокурора области, отныне прокуратура начнет пресекать давление на бизнес. Кроме того, прокуратура категорически запрещает, особенно правоохранительным органам, также прокуратуре проводить проверки хозяйственных субъектов.

— Снижение давление контрольных органов, защита прав предпринимателей в административных и уголовных процессах. Устранение административных барьеров для развития бизнеса. Я заявляю, вмешательство в деятельность бизнеса не будет, мы будем пресекать попытки прокуратуры и других правоохранительных органов. Мы готовы оказать бизнесу всяческое содействие, — заявил прокурор области.

Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции также отметил уверенность в том, что сотрудники прокуратуры справятся с поставленными задачами.

— Есть поручение генерального прокурора. Массовое развитие бизнеса. Я думаю с этими задачами органы прокуратуры справятся достойно. У нас неплохой кадровый потенциал, наши коллеги, считаю, что они готовы, мы переходим в программу перемен,- подытожил Нурпеисов.

Азамат Муханов