Погода -14oC
$331.85
352.66
5.59
Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
141 ЗКО

Прокуратура ЗКО – Мы не допустим вмешательства правоохранительных органов в бизнес

11 декабря на пресс конференции в областной прокуратуре Сапарбек Нурпеисов заявил о давлении со стороны правоохранительных органов на бизнес.

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции областной прокуратуры. Уральск 11.01.2016 года.

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции областной прокуратуры. Уральск 11.01.2016 года.\

— Наша главная задача сейчас не допустить вмешательства в бизнес, контрольных и правоохранительных органов, — сказал Нурпеисов.

Со слов прокурора области, отныне прокуратура начнет пресекать давление на бизнес. Кроме того, прокуратура категорически запрещает, особенно правоохранительным органам, также прокуратуре проводить проверки хозяйственных субъектов.

— Снижение давление контрольных органов, защита прав предпринимателей в административных и уголовных процессах. Устранение административных барьеров для развития бизнеса. Я заявляю, вмешательство в деятельность бизнеса не будет, мы будем пресекать попытки прокуратуры и других правоохранительных органов. Мы  готовы оказать бизнесу всяческое содействие, — заявил прокурор области.

Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции также отметил уверенность в том, что сотрудники прокуратуры справятся с поставленными задачами.

— Есть поручение генерального прокурора. Массовое развитие бизнеса. Я думаю с этими задачами органы прокуратуры справятся достойно.  У нас неплохой кадровый потенциал, наши коллеги, считаю, что они готовы, мы переходим в программу перемен,- подытожил Нурпеисов.

Азамат Муханов

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-12
Утром-14 ℃
Днем-14 ℃
Вечером-15.12 ℃
Ночью-12.3 ℃
Влажность89 %
ДавлениеhPa 1035.68
Скорость ветра2.72 м/с
2017-01-13
Утром-7.98 ℃
Днем-6.89 ℃
Вечером-9.58 ℃
Ночью-10.42 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1033.26
Скорость ветра5.44 м/с