Прокуратура ЗКО выявила более полутора тысяч нарушений в деятельности АО Жайыктеплоэнерго

По результатам прокурорской проверки монополист был оштрафован на 4,5 млн тенге и в настоящее время ведётся досудебное расследование по факту имущественного ущерба компании без признаков хищения.

В частности речь идёт о факте закупки монополистом двух дорогостоящих фильтров для воды, которые второй год не используются.

— Старые фильтры еще могут очищать воду от примесей, а закупленные фильтры простаивают, — рассказал заместитель прокурора области Тажиден Найманов. – На лицо нанесение имущественного ущерба компании.

К слову, закупка дорогостоящих фильтров обошлась ЖТЭ в 35 миллионов тенге.