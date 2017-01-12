Погода -12oC
$333.96
351.76
5.55=
Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
415 ЗКО

Прокуратура ЗКО выявила более полутора тысяч нарушений в деятельности АО Жайыктеплоэнерго

IMG_5734

По результатам прокурорской проверки монополист был оштрафован на 4,5 млн тенге и в настоящее время ведётся досудебное расследование по факту имущественного ущерба компании без признаков хищения.

В частности речь идёт о факте закупки монополистом двух дорогостоящих фильтров для воды, которые второй год не используются.
— Старые фильтры еще могут очищать воду от примесей, а закупленные фильтры простаивают, — рассказал заместитель прокурора области Тажиден Найманов. – На лицо нанесение имущественного ущерба компании.
К слову, закупка дорогостоящих фильтров обошлась ЖТЭ в 35 миллионов тенге.

 

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-12
Утром-12 ℃
Днем-7.56 ℃
Вечером-10.86 ℃
Ночью-10.18 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1035.94
Скорость ветра2.61 м/с
2017-01-13
Утром-7.98 ℃
Днем-6.89 ℃
Вечером-9.58 ℃
Ночью-10.42 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1033.26
Скорость ветра5.44 м/с