Погода -12oC
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2017-01-12
Утром-12 ℃
Днем-12 ℃
Вечером-13.48 ℃
Ночью-11.05 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1035.94
Скорость ветра2.61 м/с
2017-01-13
Утром-7.98 ℃
Днем-6.89 ℃
Вечером-9.58 ℃
Ночью-10.42 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1033.26
Скорость ветра5.44 м/с