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2017-01-12
Утром
-12 ℃
Днем
-12 ℃
Вечером
-13.48 ℃
Ночью
-11.05 ℃
Влажность
97 %
Давление
hPa 1035.94
Скорость ветра
2.61 м/с
2017-01-13
Утром
-7.98 ℃
Днем
-6.89 ℃
Вечером
-9.58 ℃
Ночью
-10.42 ℃
Влажность
95 %
Давление
hPa 1033.26
Скорость ветра
5.44 м/с