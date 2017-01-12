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Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
514 ЗКО

Прокурор ЗКО — Люди не зря критикуют все правоохранительные

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции раскритиковал работу правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции областной прокуратуры. Уральск 11.01.2016 года.

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции областной прокуратуры. Уральск 11.01.2016 года.

Прокуратура области после рассмотрения обращений граждан, сделала предварительный анализ работы правоохранительных органов . Сапарбек Нурпеисов отметил, в основном граждане жалуются не на нарушение их прав, сколько на отношение государственных служащих к ним.

— Ответы на обращения даются на государственном языке не на языке обращения. Что чиновники не вникают в суть, не отвечают на конкретно поставленные вопросы. Отсутствие единой и достоверной регистрации обращений.  Ответы на обращения не грамотные, формальные ответы, — сказал Нурпеисов.

Прокурор города, также отметил несоответствующую работу правоохранительных органов.

— Большие проблемы в сфере расследований, бездействие следователей при расследовании дел. Органы сами анализ жалоб не проводят, причины жалоб не изучают, по ним (жалобам) должной меры не принимают, — продолжает прокурор. — Много жалоб на кражи дач, которые не раскрываются, много жертв мошенников.Мы рекомендовали ДВД установить причины этих проблем и повысить качество рассмотрения обращения, наладить порядок, — рассказал Нурпеисов.

Также прокурор области остановился на земельной проблеме, по его словам многие крестьянские хозяйства, получив большие площади участков, не используют их в должной мере.

По данным прокуратуры всего в 2016 году в ЗКО были нарушены права свыше 28 тысяч граждан.

Азамат Муханов

Один комментарий
  1. Гражданин РК:
    12 Январь 2017 в 18:25

    А где они будут соответствовать?, я вот уже год жду когда же справедливость наступит. Год назад обратился в УВД г.Уральска о мошенничестве в особо крупном размере,есть заявление,есть свидетели,а следователь даже очную ставку не провел!!! Это нормально??? Просто дело испарилось!!! Также обратился по факту грабежа в УВД г.Уральска,а дело передали тому-же следователю и оно также исчезло. Мне может на кран залезть или поджечь себя и в акимат забежал? ??

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