Прокурор ЗКО — Люди не зря критикуют все правоохранительные
Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции раскритиковал работу правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.
Прокуратура области после рассмотрения обращений граждан, сделала предварительный анализ работы правоохранительных органов . Сапарбек Нурпеисов отметил, в основном граждане жалуются не на нарушение их прав, сколько на отношение государственных служащих к ним.
— Ответы на обращения даются на государственном языке не на языке обращения. Что чиновники не вникают в суть, не отвечают на конкретно поставленные вопросы. Отсутствие единой и достоверной регистрации обращений. Ответы на обращения не грамотные, формальные ответы, — сказал Нурпеисов.
Прокурор города, также отметил несоответствующую работу правоохранительных органов.
— Большие проблемы в сфере расследований, бездействие следователей при расследовании дел. Органы сами анализ жалоб не проводят, причины жалоб не изучают, по ним (жалобам) должной меры не принимают, — продолжает прокурор. — Много жалоб на кражи дач, которые не раскрываются, много жертв мошенников.Мы рекомендовали ДВД установить причины этих проблем и повысить качество рассмотрения обращения, наладить порядок, — рассказал Нурпеисов.
Также прокурор области остановился на земельной проблеме, по его словам многие крестьянские хозяйства, получив большие площади участков, не используют их в должной мере.
По данным прокуратуры всего в 2016 году в ЗКО были нарушены права свыше 28 тысяч граждан.
Азамат Муханов
А где они будут соответствовать?, я вот уже год жду когда же справедливость наступит. Год назад обратился в УВД г.Уральска о мошенничестве в особо крупном размере,есть заявление,есть свидетели,а следователь даже очную ставку не провел!!! Это нормально??? Просто дело испарилось!!! Также обратился по факту грабежа в УВД г.Уральска,а дело передали тому-же следователю и оно также исчезло. Мне может на кран залезть или поджечь себя и в акимат забежал? ??