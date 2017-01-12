Прокурор ЗКО — Люди не зря критикуют все правоохранительные

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции раскритиковал работу правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.

Прокуратура области после рассмотрения обращений граждан, сделала предварительный анализ работы правоохранительных органов . Сапарбек Нурпеисов отметил, в основном граждане жалуются не на нарушение их прав, сколько на отношение государственных служащих к ним.

— Ответы на обращения даются на государственном языке не на языке обращения. Что чиновники не вникают в суть, не отвечают на конкретно поставленные вопросы. Отсутствие единой и достоверной регистрации обращений. Ответы на обращения не грамотные, формальные ответы, — сказал Нурпеисов.

Прокурор города, также отметил несоответствующую работу правоохранительных органов.

— Большие проблемы в сфере расследований, бездействие следователей при расследовании дел. Органы сами анализ жалоб не проводят, причины жалоб не изучают, по ним (жалобам) должной меры не принимают, — продолжает прокурор. — Много жалоб на кражи дач, которые не раскрываются, много жертв мошенников.Мы рекомендовали ДВД установить причины этих проблем и повысить качество рассмотрения обращения, наладить порядок, — рассказал Нурпеисов.

Также прокурор области остановился на земельной проблеме, по его словам многие крестьянские хозяйства, получив большие площади участков, не используют их в должной мере.

По данным прокуратуры всего в 2016 году в ЗКО были нарушены права свыше 28 тысяч граждан.

Азамат Муханов