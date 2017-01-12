Свыше 200 нарушений законодательства выявлено в сфере гос службы

По результатам проведенной проверки департаментом по делам гос службы и противодействию коррупции было выявлено 220 нарушений законодательства в сфере государственной службы.

Об этом сегодня на пресс конференции сообщил Болат Исаков, руководитель по областного департамента по делам гос.сулжбы.

— В рамках осуществления государственного контроля за соблюдением за законодательства в сфере государственной службы и служебной этики в 2016 году департаментом проведено 43 проверки, из них 4 выборочных и 39 по обращениям физических и юридических лиц, по результатам которых было выявлены данные нарушения, — рассказал на брифинге Болат Исаков.

Азамат Муханов