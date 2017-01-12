УРАЛЬСК!!! ОСТАНОВИТЕ БОЙНЮ!!!

Сейчас к нам попало видео,где чётко видно,как сотрудники гор.вет.станции исполняют свою «работу». Сегодня,около часа дня в р-не «автопарка» была ЗАСТРЕЛЕНА собака,а не ОТЛОВЛЕНА. На видео видно,как МЕРТВОЕ тело четвероногого друга закидывают в кузов УАЗа. Во многих ресурсах была информация,что отлов собак ведётся с помощью миорелаксантов(снотворное),после чего животное приходит в себя и трое суток находится в питомнике временного содержания,но это далеко не так,ЖИВОТНЫХ УБИВАЮТ НА МЕСТЕ!!!