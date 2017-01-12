В ЦОНе Алматинской области умер мужчина

Инцидент произошел в Илийском районе Алматинской области, в поселке Отеген Батыра.

В редакцию портала Nur.kz позвонил очевидец трагедии Ринат Авазбакиев. Он сообщил о смерти мужчины в возрасте 60-65 лет. И добавил возмущенный комментарий.

«Очередь около 100 человек. Обещанных 20-ти минут на человека нет. Регистрацией занимается всего 2 человека. Кто-то с субботы занимается этой волокитой. Но при этом ходят «представители закона» и трясут по поводу регистрации, угрожая штрафом», — рассказал мужчина.

В ДВД Алматинской области подтвердили факт смерти мужчины жителя Илийского района 1957 года рождения. В данный момент полицейские ведут проверку по факту смерти. Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

В то же время в пресс-службе ДВД Алматинской области проинформировали, что полиция региона организовала встречу с представителями СМИ по вопросам разъяснения новых законодательных норм и заверила, что ажиотажа в местных ЦОНах, связанного с регистрацией населения, не наблюдается.

Напоминаем, что временную регистрацию в Казахстане ввели 7 января. Наказывать незарегистрированных граждан начнут с 1 февраля 2017 года. Встать на временный учет должны все, кто проживает не по месту прописки. Контролировать поток внутренней миграции возложили на участковых. Выявлять нарушителей они будут уже давно проверенными методами.

«При проведении проверок будет проводиться опрос самого владельца жилья, а также совместно проживающих. Если, к примеру, человек прибыл по работе или учебе, эти данные будут узнаваться по месту», — сообщила начальник отдела документирования миграционной полиции ДВД города Алматы Айкен Касымова.

Казахстанцы отнеслись к закону о временной регистрации критически. На тему временной регистрации высказывались депутаты и чиновники высшего ранга.

В МВД РК рассказали, как и где оформить временную регистрацию по месту жительства. Депутат предложил наказать чиновников, проваливших реализацию временной регистрации. Премьер-министр отчитал министра внутренних дел из-за суматохи в ЦОНах. Затем Сагинтаева возмутила невозможность пройти регистрацию онлайн.

nur.kz