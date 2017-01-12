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Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
323 Главная тема / ЗКО

В Уральске горела первая поликлиника (фото, видео)

В районе остановки революция загорелась первая поликлиника.  Район оцеплен полицейскими.

Сейчас  на месте сейчас работают 8 пожарных машин. Возгорание произошло в одном из кабинетов поликлиники сегодня примерно в 16-00.

Как сообщили в сотрудники ДЧС ЗКО, возгорание произошло на 2 этаже в кабинете хирурга и травмотолога горела орг.техника и мебель. Эвакуировано 380 человек, из них 30 детей.

Пожар был ликвидирован в 17-09. Жертв и пострадавших нет.

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Азамат Муханов, фото Рауль Упоров, видео Нурлыбек Емранов

 

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