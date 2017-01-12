В Уральске горела первая поликлиника (фото, видео)
В районе остановки революция загорелась первая поликлиника. Район оцеплен полицейскими.
Сейчас на месте сейчас работают 8 пожарных машин. Возгорание произошло в одном из кабинетов поликлиники сегодня примерно в 16-00.
Как сообщили в сотрудники ДЧС ЗКО, возгорание произошло на 2 этаже в кабинете хирурга и травмотолога горела орг.техника и мебель. Эвакуировано 380 человек, из них 30 детей.
Пожар был ликвидирован в 17-09. Жертв и пострадавших нет.
Азамат Муханов, фото Рауль Упоров, видео Нурлыбек Емранов