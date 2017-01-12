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Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
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В Уральске пройдет аттестация госслужащих корпуса «Б»

Аттестация будет проведена в 3 уровня, в зависимости от категории занимаемых должностей.

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— Целью аттестации является определение уровня профессиональной подготовки, а также выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного роста, — сообщил руководитель областного департамента по делам гос службы Болат Исаков.

По словам Болата Исакова, аттестация будет проведена на трех уровнях. Первый уровень — это высшая аттестационная комиссия, в которой пройдут оценку директора департаментов  центральных государственных органов, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса «Б».

На втором уровне, аттестационных комиссиях министерства и акиматов областей, собеседование будет проходить соответственно работники этих государственных органов.

Третий уровень – это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь будут проходить районные и сельские государственные служащие.

При этом аттестацию не будут проходить социально уязвимые госслужащие. Это лица, находящихся в декретном отпуске, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет. К одиноким матерям следует относить женщин, воспитывающих детей без отца, независимо от того, состояли они в браке или нет. Аттестацию не будут проходить также люди предпенсионного возраста, служащие, состоящие в кадровом резерве корпуса «А», а также впервые принятые на госслужбу и проработавшие менее шести месяцев.

Азамат Муханов

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