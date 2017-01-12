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Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
171 ЗКО / Картина дня

В Уральске уголовное дело на хозяина кафе «Бургер Стрит+» передано в суд

Хозяину кафе, в котором 29 человек отравилось сальмонеллезом грозит 2 года лишения свободы. Его обвиняют по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных норм или гигиенических нормативов». Сейчас Н.Кубикешев находится под подпиской о невыезде.

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— С 1 января 2017 года дело хозяина кафе «Бургер Стрит +» Н. Кубикешева передано в суд ,- сообщили начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры ЗКО Азамат Сатбаев .

Напомним, в ноябре 2016 года 26 уральцев обратились в инфекционную больницу с одинаковыми жалобами. . Позже выяснилось, что все они обедали в кафе «Бургер Стрит+». У больных был диагностирован сальмонеллез. Сейчас все пациенты «инфекционки»  выздоровели.

— Источником заражения клиентов «Бургер Стрит +» стал повар, который скрыл факт своей болезни, — сообщил главный санитарный врач Уральска Мадиниет Танауов.

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