В Уральске уголовное дело на хозяина кафе «Бургер Стрит+» передано в суд

Хозяину кафе, в котором 29 человек отравилось сальмонеллезом грозит 2 года лишения свободы. Его обвиняют по статье 304 УК РК «Нарушение санитарных норм или гигиенических нормативов». Сейчас Н.Кубикешев находится под подпиской о невыезде.

— С 1 января 2017 года дело хозяина кафе «Бургер Стрит +» Н. Кубикешева передано в суд ,- сообщили начальник управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры ЗКО Азамат Сатбаев .

Напомним, в ноябре 2016 года 26 уральцев обратились в инфекционную больницу с одинаковыми жалобами. . Позже выяснилось, что все они обедали в кафе «Бургер Стрит+». У больных был диагностирован сальмонеллез. Сейчас все пациенты «инфекционки» выздоровели.

— Источником заражения клиентов «Бургер Стрит +» стал повар, который скрыл факт своей болезни, — сообщил главный санитарный врач Уральска Мадиниет Танауов.