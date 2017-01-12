В выходные в Уральске пройдут матчи первенства России по хоккею с мячом

Уральский клуб «Акжайык» продолжает борьбу в первенстве России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. На сегодняшний день хоккейная команда занимает четвертое место в турнирной таблице.

Всероссийские соревнования команд Высшей лиги стартовали 30 ноября 2016 года. Тогда «Акжайык» начал с поражения на выезде, проиграв команде «Маяк» (г. Краснотурьинск) в первой встрече со счетом 5:3 и во второй — 7:1. Однако, спустя несколько дней, уральцы смогли добиться успеха. В Екатеринбурге ХК «Акжайык» обыграл «СКА-Свердловск» в обеих встречах – 6:8 и 4:7.

Дальше уральская команда выступала не ровно. 9 и 10 декабря с «Никильщиком» (г. Верхний Уфалей) «Акжайык» сыграл – 5:6 и 5:5. С командой «Знамя-Удмуртия» в Воткинске игра у уральцев не сложилась вовсе — 4:2 и 4:0.

Первую игру в Оренбурге, 14 декабря, с командой «Локомотив» наши спортсмены завершили победой – 3:4. А вот во второй уступили – 9:6.

Зато в первые домашние встречи «Акжайык» порадовал уральских болельщиков. Оба матча 24 и 25 декабря с командой «Динамо-Казань-2» (г. Казань) закончились победой хозяев. И в первой, и во второй встречах счет был 9:3 в пользу уральцев.

В турнирной таблице наш хоккейный клуб занимает четвертое место, в его активе 16 очков. От лидера первенства – команды «Маяк» уральцев отделяют 14 очков.

В настоящее время «Акжайык» готовится к серии домашних встреч.

В конце этой недели, 14 и 15 января, в Уральске пройдут очередные матчи первенства России по хоккею с мячом между командами «Акжайык» и «Локомотив» (Оренбург). Игры пройдут на стадионе «Стеновик» (район п. Зачаганск). Начало – в 13.00 часов. Сразу после этих матчей, 18 и 19 января, уральцы сыграют с «Маяком», а 21 и 22 января примут на своем льду «СКА-Свердловск».

Стоит отметить, что лидером в списке лучших бомбардиров первенства на данный момент является Сергей Башаев, выступающий за ХК «Акжайык». На его счету 29 забитых голов в ворота соперников. Во время матча с «Локомотивом» в Оренбурге Башаев забил свой сотый мяч за уральскую команду.

Екатерина Литвякова