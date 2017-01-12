Погода -10oC
$333.96
351.76
5.55=
Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
25 ЗКО

В ЗКО амнистировали мужчину, обвиняемого в разглашении тайны следствия

Леонид Бобырев обвинялся в разглашении тайны следствия журналистам. На данный момент уголовное дело, в отношении Леонида Бобырева прекращено, в связи с амнистией к 25-летию Независимости РК.

2 декабря 2016 года, водитель сельского акима, 22-летний Виктор Яковенко был найден мертвым в собственном доме, в селе Шалгай. При осмотре места происшествия в качестве понятого присутствовал сосед Яковенко, пенсионер Леонид Бобырев. Именно Леонид Бобырев рассказал журналистам о подробностях убийства. После чего мужчину обвинили в раскрытии информации, не подлежащих разглашению, а также завели уголовное дело по статье 423 «Разглашение данных досудебного производства» УКРК.
— Леонид Бобырев, прежде чем стать понятым был уведомлен, о том, что он не имеет право разглашать подробности, — сообщили в прокуратуре.- Однако он давал комментарии для журналистов. На сегодняшний день Бобырев вину признал. Уголовное дело прекращено в связи с амнистией к 25-летию Независимости РК
На данный момент дело Виктора Яковенко находится на стадии досудебного расследования.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-01-12
Утром-10 ℃
Днем-6.36 ℃
Вечером-10.45 ℃
Ночью-10.18 ℃
Влажность97 %
ДавлениеhPa 1035.94
Скорость ветра2.61 м/с
2017-01-13
Утром-7.98 ℃
Днем-6.89 ℃
Вечером-9.58 ℃
Ночью-10.42 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1033.26
Скорость ветра5.44 м/с