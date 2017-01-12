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Опубликовано: Чт, Янв 12th, 2017
360 ЗКО / Картина дня

 В ЗКО прокуроры взялись за искоренение незаконных азартных игр

 

Во время рейдовых мероприятий были изъяты 40  незаконных игровых автоматов и прекратили свою деятельность 18 онлайн-казино.

 

В прокуратуре сообщили, что они взяли на особый контроль проблему незаконных азартных игр . Также прокуроры разработали спецпроект   «Город без азартных игр»

— Нашей целью является полное искоренение азартных игр к 2018 году, — рассказали в прокуратуре. –  сообщил главный прокурор области Сапарбек Нурпеисов. Кроме рейдов, мы проводим праворазъяснительную работу с предпринимателями.

Помощниками прокуратуры в деле искоренения незаконных азартных игр в городе стали Палата предпринимателей и Департамент государственных доходов.

 

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