 В ЗКО прокуроры взялись за искоренение незаконных азартных игр

Во время рейдовых мероприятий были изъяты 40 незаконных игровых автоматов и прекратили свою деятельность 18 онлайн-казино.

В прокуратуре сообщили, что они взяли на особый контроль проблему незаконных азартных игр . Также прокуроры разработали спецпроект «Город без азартных игр»

— Нашей целью является полное искоренение азартных игр к 2018 году, — рассказали в прокуратуре. – сообщил главный прокурор области Сапарбек Нурпеисов. Кроме рейдов, мы проводим праворазъяснительную работу с предпринимателями.

Помощниками прокуратуры в деле искоренения незаконных азартных игр в городе стали Палата предпринимателей и Департамент государственных доходов.