Въезд в Астану предложили сделать платным в 2017 году

Идея сделать платным въезд в столицу возникла у директора по транспорту ТОО Астана LRT Рустама Халилова. Он предлагает взимать плату с автовладельцев в часы пик.

По мнению директора по трансопрту, данное новшество создаст условия для передвижения на общественном транспорте.

» Рассматривается вопрос платного въезда. Сейчас ведётся аналитика, ведётся анализ. Обязательно будет предусматриваться возможность пересадки на общественный транспорт», — отметил он.

В транспортной компании намерены мотивировать людей пользоваться общественным транспортом.

«Если сравнивать, то в один автобус помещается около 100 человек. Если это разделить на количество автомобилей по два человека, то это 50 автомобилей», — пояснил Халилов.

Сейчас в Астану каждый день въезжает более 75 тысяч автомобилей из пригорода. 30-40 процентов трафика въезжают в пиковый период.

Отметим, это предложение находится на стадии обсуждения. В случае одобрения со стороны акимата общественности, оно будет реализовано в 2017 году, так как включено в программу действий на 2017 год по развитию транспортного комплекса Астаны.

kazday.kz