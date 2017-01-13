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Опубликовано: Пт, Янв 13th, 2017
2 ЗКО / Картина дня

Бюджет ЗКО на 2017 год дефицитнее прошлогоднего на 34 млрд. тенге (Инфографика)

Уже по предварительным прогнозам, не досчитается денег в своём бюджете сфера сельского хозяйства — на развитие этого сектора экономики в 2017 году предусмотрено 5 млрд. тенге (по данным с официального сайта облакимата, в 2016 году эти расходы составляли 8,6 млрд. тенге); меньше средств выделено и на проектирование и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры — 1,1 млрд. тенге в противовес 3,1 млрд. тенге — прошлогодним; в полтора раза сократится сумма господдержки предпринимательской деятельности западноказахстанцев — 1,4 млрд. тенге вместе затраченных в 2016 году 2,2 млрд. тенге.

Бюджет 2017

Людмила КАЛАШНИКОВА

инфографика Олеси СУГЛОБОВОЙ

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