Мама первоклассника обратилась к министру образования РК

В социальной сети Facebook приобрел большую популярность ролик, записанный мамой первоклассника. Молодая женщина выставила в соцсети ролик, в котором подвергла критическому анализу качество составления учебников для первоклашек и весе школьного ранца, укомплектованного этими учебниками. Министерство образования подготовило ответ родительнице первоклассника.

Видеоролик с обращением к министру образования записала жительница города Алматы Салтанат Тажиева. Молодая женщина, в частности, обратила внимание министра на учебник «Естествознания» для 1 класса. В этом учебнике 6-летнему ребенку даются задания с использованием таких терминов, как «траектория», «ускорение». Есть задание, в котором ребенка просят указать виды животных, внесенных в Красную книгу. «Господин министр, насколько уместно давать шестилетнему ребенку такие знания? Ведь все эти термины и понятия школьники проходят в 7 классе на курсе физики и биологии». Полную версию видеообращения Салтанат Тажиевой вы можете посмотреть в ролике:

Спустя несколько дней после публикации видео Министерство образования на своем аккаунте в Facebook разместило ответ на обращение Салтанат Тажиевой: «По поручению министра образования и науки Ерлана Сагадиева разработчиками учебника был подготовлен официальный ответ.

В первую очередь выражаем благодарность Салтанат за неравнодушное отношение к школьникам и образовательной программе начальных классов. На вопросы, поднятые в ее видеообращении, отвечает учитель начальных классов и разработчик учебных программ Орехова Наталья Владимировна.

Наталья Владимировна отмечает, что сегодня очень важно научить детей не просто считать, писать и т.д., но и применять на практике все теоретические знания, полученные в школе. Именно с этой целью и были выпущены новые учебники. Например, предмет «Естествознание» включает в себя материалы по таким сложным предметам, как химия, физика, биология. В новом учебнике по естествознанию эти материалы изложены на простом и понятном для деток языке. Этого удалось добиться путем привлечения к работе над учебником практикующих учителей младших классов.

Например, смысл понятия «траектория», которое упоминает в своем обращении Салтанат Тажиева, по словам Натальи Владимировны, можно объяснить даже малышу. Для этого учитель во время занятия сначала интересуется у детей, что такое «траектория». Затем педагог вместе с ними проводит эксперимент: с доски, напоминающей поднос с наполнителем (мукой или строительной смесью), параллельно спускаются пластилиновый шарик и игрушечная машинка. После этого ученикам предлагается рассказать о том, что же осталось на доске. Как правило, детки отвечают, что и машинка, и шарик оставили на плоской поверхности свои следы. Задача учителя сообщить детям, что каждый из этих следов и есть траектория движения предмета. Аналогично, экспериментальным путем, можно вместе с ребенком узнать, какая из двух машинок проедет дальше по наклонной поверхности (Наталья Владимировна демонстрирует это с помощью учебника) и от чего это будет зависеть (вес машинки, ее размер и т.д.).

Таким образом, ученики младших классов знакомятся со сложными и интересными понятиями, с которыми им придется столкнуться в старшей школе. Так они имеют возможность еще в детстве узнать, как минимум, азы и терминологию важных наук.

Отдельно стоит затронуть тему детских портфолио, составление которых, по мнению Салтанат, занимает много времени у педагогов. Эти портфолио очень важны. Просматривая их, родители могут отследить прогресс в обучении их детей с помощью новых образовательных программ.

Все учебники и рабочие тетради легки по весу и соответствуют современным техническим и гигиеническим требованиям. Поэтому ученики, посещающие сегодня занятия 5 раз в неделю, не испытывают дискомфорта и чрезмерных физических нагрузок.

Наталья Владимировна от лица всех учителей младших классов и других работников сферы образования еще раз выражает огромную благодарность родителям, которые с таким трепетом и вниманием относятся к образовательному процессу. Комплексное взаимодействие детей, их родителей и учителей поможет ученикам достичь высоких результатов в процессе получения качественных и по-настоящему функциональных знаний, соответствующих требованиям 21 века».