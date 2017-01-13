В Уральске подготовили земли под ИЖС

Для выдачи земель под индивидуальное строительство подготовлено 10 га земли.

Об этом, в среду, на пресс конференции сообщил прокурор области Сапарбек Нурпеисов. В частности, он рассказал о подготовке земель под ИЖС по проекту «Карта социальной напряженности».

— В целях не допущения дестабилизации общественно — политической ситуации, в области мы совместно с акиматом, работаем над проектом «Карта социальной напряженности. Благодаря этой программе было подготовлено 10 гектар земли для выдачи под ИЖС, — рассказал прокурор области. Со слов Нурпеисова, удалось также снять социальное напряжение среди очередников на получение жилья.

Кроме всего прочего прокурор области отметил решение проблем с поселком Березовка и Бестау. Также не было допущено повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Проект «Карта социальной напряженности» работает с сентября 2016 года. На 5 января текущего года карта состоит из 5 разделов и 18 вопросов и ежемесячно обновляется.

Напомним, в июне 2016 года власти города сообщили что гражданам не земли под ИЖС выдаваться не будут.

Азамат Муханов