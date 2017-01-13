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Опубликовано: Пт, Янв 13th, 2017
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В Уральске подготовили земли под ИЖС

Для выдачи земель под индивидуальное строительство подготовлено 10 га земли.

Куандык также как и многие из его будущих соседей, не может позволить себе нанять профессиональных каменщиков. Поэтому ему на стройке помогают два его друга. Основная задача поднять до осени стены и установить кровлю дома. Если будут деньги, то Куандык еще намерен до осени установить окна и двери. На следующий год - отделочный ремонт и вселение в дом.

Об этом, в среду, на пресс конференции сообщил прокурор области Сапарбек Нурпеисов. В частности, он рассказал о подготовке земель под ИЖС по проекту «Карта социальной напряженности».

— В целях не допущения дестабилизации общественно — политической ситуации, в области мы совместно с акиматом, работаем над проектом «Карта социальной напряженности. Благодаря этой программе было подготовлено 10 гектар земли для выдачи под ИЖС, — рассказал прокурор области. Со слов Нурпеисова, удалось также снять социальное напряжение среди очередников на получение жилья.

Кроме всего прочего прокурор области отметил решение проблем с поселком Березовка и Бестау. Также не было допущено повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции областной прокуратуры. Уральск 11.01.2016 года.

Прокурор области Сапарбек Нурпеисов на пресс конференции областной прокуратуры. Уральск 11.01.2016 года.

Проект «Карта социальной напряженности» работает с сентября 2016 года. На 5 января текущего года карта состоит из 5 разделов и 18 вопросов и ежемесячно обновляется.

Напомним, в июне 2016 года власти города сообщили что гражданам не земли под ИЖС выдаваться не будут.  

Азамат Муханов

2 комментария
  1. real desperado:
    13 Январь 2017 в 13:52

    Уважаемая редакция!Давайте более развёрнутую инфу,сейчас такой ажиотаж начнётся! Все стартанут в земельный комитет,требовать свои 1о соток, от 10-ти гектарного пирога.

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  2. Гизат:
    13 Январь 2017 в 14:02

    А сколько это будет в конкретных участках? Очередников писали около 70000 человек. И где эти участки? Как с инфраструктурой?

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