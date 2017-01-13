В Уральске заключенный написал открытое письмо с сообщением о беззаконии в тюрьме

Женис Кушекбаев является заключенным уральской колонии РУ 170/2. В ноябре прошлого года парень написал письмо своей матери, с просьбой передать его правозащитникам. В письме говорилось о тюремном беспределе.

Из письма Жениса Кушекбаева следует, что сотрудники тюрьмы не раз применяли физическую силу по отношению к заключенным. Всего с 2015 по 2016 год в тюрьме было 4 случая смерти.

— В августе 2015 года в одиночной камере повесился заключенный, — пишет Кушекбаев. — Данного человека сотрудники режимного отдела избивали, заставляли шагать по плацу, из-за ударов в голову он скончался в медчасти учреждения

В своем письме Женис приводит еще два случая суицида отчаявшихся заключенных. С его слов произошли они в результате безгранично жестокого отношения со стороны сотрудников колонии.

Помимо доведения до суицида, Женис Кушекбаев пишет о других формах проявления жестокости сотрудниками колонии: изъятие продуктов питания, личных вещей и беспричинное помещение в карцер.

По словам матери Жениса, Алимы Кушекбаевой, ее сын не впервые сталкивается с беспределам в местах лишения свободы.

— В 2015 году мой, будучи заключенным колонии ЕЦ-166/26 города Державинска Акмолинской области проходил свидетелем по делу Нурсултана Жакыпбекова, забитого до смерти сотрудниками Державинской колонии, — рассказывает Алима Кушекбаева. — В результате его свидетельствования был осужден сотрудник этой колонии.

Со слов Алимы Кушекбаевой, ее сына отправили в Уральск по программе защиты свидетелей, однако и в Уральске ситуация с беззаконием повторилась.

— С 31 декабря 2016 года, мой сын закрыт в карцере, за какое-то нарушение порядка, а за какое именно не сообщают, — говорит женщина. — Сотрудники колонии уже не хотят со мной разговаривать, к трубке сына не подзывают. Я даже не знаю, жив ли мой сын сейчас.

Со слов Кушекбаевой, благодаря ее активной деятельности Генеральная прокуратура Казахстана взяла дело на личный контроль и проверяет факты, указанные в письме.

29- летний житель Тараза Женис Кушекбаев был осужден в 2014 году на 9 лет за разбойное нападение , жертвами которого стали работники прокуратуры.

Сегодня прокуратура ЗКО совместно с международным бюро по правам человека провела пресс конференцию по поводу обращения гражданина Кушекбаева Жениса.

— Согласной обращения Кушекбаевой (матери Кушекбаева), ее сын стал свидетелем совершения преступления в отношении осужденных и может это подтвердить, с указанием имен сотрудников. В это связи создана группа по проверке указанных доводов, проводится до судебное расследование, — сообщил старший помощник прокурора области Тимурлан Исмаилбаев.

Уголовное до судебное расследование проводится по статье 146 п.2 ч.1 УКРК — пытки совершенные группой лиц.

— Такое у нас впервые, со стороны сотрудников уголовно исполнительной системы. Мы сейчас работаем совместно с прокуратурой области. Я рассчитываю, что расследование пройдет объективно, — прокомментировал произошедшее директор международного бюро по правам человека по ЗКО Павел Кочетков.