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Опубликовано: Пт, Янв 13th, 2017
141 ЗКО / Картина дня

В Уральске залито 26 ледяных катков

В этом году в Уральске действуют 26 ледяных катков. Об этом сообщили в городском отделе физической культуры и спорта.

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Как сообщил руководитель отдела физкультуры и спорта Уральска Азамат Нурмухамбетов, ледяные катки функционируют в разных частях города.

Так, 10 катков , расположенных во дворах жилых домов,  приготовлены спортивным клубом «Намыс». Еще столько же — залиты при общеобразовательных школах.

— Кроме того, в городе работают коммерческие ледяные катки: в парке культуры и отдыха, на новой площади, на туристических базах «Евразия», «Атамекен» и «Светлячок», — отметил Азамат Нурмухамбетов.

Также каток работает при спорткомплексе «Орал»  (п. Деркул).

 

Екатерина Литвякова

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