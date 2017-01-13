В Уральске залито 26 ледяных катков

В этом году в Уральске действуют 26 ледяных катков. Об этом сообщили в городском отделе физической культуры и спорта.

Как сообщил руководитель отдела физкультуры и спорта Уральска Азамат Нурмухамбетов, ледяные катки функционируют в разных частях города.

Так, 10 катков , расположенных во дворах жилых домов, приготовлены спортивным клубом «Намыс». Еще столько же — залиты при общеобразовательных школах.

— Кроме того, в городе работают коммерческие ледяные катки: в парке культуры и отдыха, на новой площади, на туристических базах «Евразия», «Атамекен» и «Светлячок», — отметил Азамат Нурмухамбетов.

Также каток работает при спорткомплексе «Орал» (п. Деркул).

Екатерина Литвякова