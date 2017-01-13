В ЗКО начинаются отчётные встречи акимов с населением

Первыми держать ответ перед народом будут акимы сёл и посёлков – их отчёты о проделанной работе сельчане заслушают с 15 по 31 января.

С 1 февраля 2017 года отвечать на наболевшие проблемы граждан придётся уже акимам районов и акиму города Уральска. Кстати, на этих встречах будет присутствовать аким ЗКО Алтай Кульгинов лично.

Сам аким области будет делать отчёт о проделанной за год работе 17 февраля, в 10.00 часов, в теннисном корте города Уральска.

Людмила КАЛАШНИКОВА

График итоговых отчетных встреч акимов в 2017 году