В ЗКО начинаются отчётные встречи акимов с населением
Первыми держать ответ перед народом будут акимы сёл и посёлков – их отчёты о проделанной работе сельчане заслушают с 15 по 31 января.
С 1 февраля 2017 года отвечать на наболевшие проблемы граждан придётся уже акимам районов и акиму города Уральска. Кстати, на этих встречах будет присутствовать аким ЗКО Алтай Кульгинов лично.
Сам аким области будет делать отчёт о проделанной за год работе 17 февраля, в 10.00 часов, в теннисном корте города Уральска.
Людмила КАЛАШНИКОВА
График итоговых отчетных встреч акимов в 2017 году
|№
|Акимы
|Дата и время проведения
|Место проведения
|1.
|Акжаикский район
|03.02.2017
(18.00 ч.)
|Дом культуры
|2.
|Бокейординский район
|02.02.2017
(10.00 ч.)
|Дом культуры
|3.
|Бурлинский район
|06.02.2017
(16.00 ч.)
|Дом культуры
|4.
|Жангалинский район
|01.02.2017
(11.00 ч.)
|Дом культуры
|5.
|Жанибекский район
|02.02.2017
(18.00 ч.)
|Дом культуры
|6.
|Зеленовский район
|09.02.2017
(17.00 ч.)
|Дом культуры
|7.
|Казталовский район
|03.02.2017
(10.00 ч.)
|Дом культуры
|8.
|Каратобинский район
|08.02.2017
(11.00 ч.)
|Дом культуры
|9.
|Сырымский район
|08.02.2017
(17.00 ч.)
|Дом культуры
|10.
|Таскалинский район
|09.02.2017
(10.00 ч.)
|Дом культуры
|11.
|Теректинский район
|10.02.2017
(16.00 ч.)
|Дом культуры
|12.
|Чингирлауский район
|06.02.2017
(10.00 ч.)
|Дом культуры
|13.
|г.Уральск
|14.02.2017
(16.00 ч.)
|Здание ОФП
«Нұр Отан»
|14.
|Аким области
|17.02.2017
(10.00 ч.)
|Теннисный центр