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Опубликовано: Пт, Янв 13th, 2017
78 ЗКО / Картина дня

В ЗКО начинаются отчётные встречи акимов с населением

Первыми держать ответ перед народом будут акимы сёл и посёлков – их отчёты о проделанной работе сельчане заслушают с 15 по 31 января.

Аким города Алтай Кульгинов обливаться не стал, но деньги перечислил безо всяких вопросов. //Фото Рауля Упорова

С 1 февраля 2017 года отвечать на наболевшие проблемы граждан придётся уже акимам районов и акиму города Уральска. Кстати, на этих встречах будет присутствовать аким ЗКО Алтай Кульгинов лично.

Сам аким области будет делать отчёт о проделанной за год работе 17 февраля, в 10.00 часов, в теннисном корте города Уральска.

Людмила КАЛАШНИКОВА

График итоговых отчетных встреч акимов в 2017 году

 

Акимы Дата и время проведения Место проведения
1. Акжаикский район 03.02.2017

(18.00 ч.)

 Дом культуры
2. Бокейординский район 02.02.2017

(10.00 ч.)

 Дом культуры
3. Бурлинский район 06.02.2017

(16.00 ч.)

 Дом культуры
4. Жангалинский район 01.02.2017

(11.00 ч.)

 Дом культуры
5. Жанибекский район 02.02.2017

(18.00 ч.)

 Дом культуры
6. Зеленовский район 09.02.2017

(17.00 ч.)

 Дом культуры
7. Казталовский район 03.02.2017

(10.00 ч.)

 Дом культуры
8. Каратобинский район 08.02.2017

(11.00 ч.)

 Дом культуры
9. Сырымский район 08.02.2017

(17.00 ч.)

 Дом культуры
10. Таскалинский район 09.02.2017

(10.00 ч.)

 Дом культуры
11. Теректинский район 10.02.2017

(16.00 ч.)

 Дом культуры
12. Чингирлауский район 06.02.2017

(10.00 ч.)

 Дом культуры
13. г.Уральск 14.02.2017

(16.00 ч.)

 Здание ОФП

«Нұр Отан»
14. Аким области 17.02.2017

(10.00 ч.)

 Теннисный центр

 

 

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