В ЗКО не хватает техники, чтобы очищать трассы от снежных заносов

Заместитель руководителя ДЧС ЗКО Акылбек Ахметжанов на совещании в областном акимате заявил, что на содержание в порядке дорог республиканского значения необходимы 85 единиц техники, из которых спецтехники – 49 машин. А обеспеченность снегоуборочной техникой на данный момент составляет всего 42% от требуемой нормы.

На официальном сайте акимата ЗКО значится, что на совещании под председательством первого заместителя акима области Армана Утегулова была озвучена информация о том, что особые опасения руководства области вызывает дорожное сообщение с Казтаоловским районом.

Исполняющий обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Серик Нурмаганбетов отметил, что в случае обильных снегопадов возможно ухудшение сообщения с 54 отделениями сёл Болашак, Жанажол, Талдыкудук, Карасу, Коктерек, Талдыапан Казталовского района, соответственно, могут возникнуть трудности с доставкой туда корма для скота.

Руководитель областного управления образования Айгуль Мынбаева сообщила, что из-за снегопадов уже имеются трудности с подвозом детей в данном районе – дороги заметены и не очищены.

Арман Утегулов дал задание ответственным лицам подготовить подробную информацию по состоянию дорожного сообщения в каждом районе, особенно по Казталовскому, составить список подрядных организаций, занимающихся содержанием дорог, их оснащенность техникой, горючим, рабочими, и держать на контроле ситуацию с дорогами по области.

Кстати, на этом же совещании директор «Зап.-Каз. РЭК» Куат Мусин сообщил о том, что с начала зимнего сезона по ЗКО произошло 47 перебоев электроэнергии, все они связаны с повреждениями проводов из-за обледенения и сильного ветра.

Людмила КАЛАШНИКОВА