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Опубликовано: Пт, Янв 13th, 2017
52 ЗКО / Картина дня

В ЗКО полиция не нашла виновных во взрыве газовой заправки в Аксае

Аксайское РОВД, 5 января 2017 года закрыла уголовное дело за отсутствием состава преступления. Законность данного решения проверяет прокуратура области.

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Ранее проводилось досудебное расследование по статье 156, ч. 4 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщил главный прокурор области Сапарбек Нурпеисов. – Различные проверки и экспертизы были проведены в  Уральске, Астане и в Актобе.

Напомним, 4 августа, в Аксае на  АГЗС, принадлежащей ТОО «Криоген газ сервис» взорвались две емкости для газосмеси по 10 кубометров каждая, и загорелось здание операторской, также  горели два автомобиля. При чрезвычайном происшествии погибло двое мужчин.

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