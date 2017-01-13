В ЗКО полиция не нашла виновных во взрыве газовой заправки в Аксае

Аксайское РОВД, 5 января 2017 года закрыла уголовное дело за отсутствием состава преступления. Законность данного решения проверяет прокуратура области.

Ранее проводилось досудебное расследование по статье 156, ч. 4 УК РК «Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц», — сообщил главный прокурор области Сапарбек Нурпеисов. – Различные проверки и экспертизы были проведены в Уральске, Астане и в Актобе.

Напомним, 4 августа, в Аксае на АГЗС, принадлежащей ТОО «Криоген газ сервис» взорвались две емкости для газосмеси по 10 кубометров каждая, и загорелось здание операторской, также горели два автомобиля. При чрезвычайном происшествии погибло двое мужчин.