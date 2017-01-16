Арестован бывший замруководителя администрации президента Майлыбаев

Комитетом национальной безопасности Казахстана задержан бывший заместитель руководителя администрации президента Баглан Майлыбаев, сообщило ведомство в понедельник. С санкции Есильского районного суда Астаны он арестован на два месяца.

«12 января 2017 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1, 3 ст.185 («Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов») Уголовного кодекса Республики Казахстан, задержаны бывшие работники Администрации Президента РК Б. Майлыбаев и Н. Галихин», — говорится в сообщении КНБ.

14 января Есильским районным судом Астаны выдана санкция на арест сроком на 2 месяца, информирует ведомство.

«Указанные лица в порядке ст.128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан водворены в Следственный изолятор КНБ. По местам жительства подозреваемых проведены обыски, изъяты вещественные доказательства», — сообщается в пресс-релизе КНБ.

В день задержания, 12 января, Майлыбаев был освобожден от должности замрукодителя администрации президента.

41-летний Баглан Майлыбаев, выпускник КазНУ им. аль-Фараби, в начале 2000-х был президентом «Казахстанской правды», руководителем пресс-службы президента, вице-министром культуры и информации, пресс-секретарем президента Казахстана. С октября 2011 года работал замруководителя администрации президента страны.

53-летний Николай Галихин работал заместителем заведующего отделом внутренней политики администрации президента.

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