Газовики считают, что их вины в смерти жительницы Аксая нет

Руководство фирмы, которая продувало дымоход за день до трагедии в Аксае, считает, что причиной отравления угарным газом стала ветхая печь.

Печь дома, в котором от угарного газа погибла Алмагуль Рамазанова, и оборудование для продувки трубы. Фото сделано во время осмотра места происшествия полицией после трагедии.

Директор ТОО «Орал Газ Аймак» Жаксылык Нурхатов, в телефонном разговоре с журналистом «УН» сообщил, что действия его сотрудников никак не могли повлиять на утечку угарного газа в доме Алмагуль Рамазановой, которая погибла 10 января в Аксае.

— Прежде всего я хотел бы выразить соболезнование семье Алмагуль Рамазановой. Безусловно эта трагедия должна быть тщательно расследована и мы как и родственники погибшей заинтересованы в объективной и в полном следствии. Не расценивайте мои слова как попытку увести своих сотрудников от удара, но объективная сторона дела такова, что их вины в случившемся нет.Насколько я знаю, в том доме печь представляет собой старую кирпичную кладку с металлической плитой сверху. То есть это была старая печь, которую передали под газовую горелку. Наши сотрудники обратили внимание на то, что плита была с трещиной и представляет опасность. Наши сотрудники не чистили дымоход, как это сообщалось ранее. Они продували дымоходную трубу. В этот момент горелка работала в режиме «фитиль», то есть на минимальной мощности. После наших сотрудников, как мы знаем, в дом пришла хозяйка дома (Алмагуль Рамазанова и ее семья официально считались квартиросьемщиками — прим. Жаксылыка Нурхатова) и приоткрыла краник подачи газа, так как в доме было прохладно. И видимо продукты неполного сгорания (тот самый угарный газ) и стали через трещину в плите просачиваться в помещение. Еще раз подчеркну, что все это я сообщаю только для того, чтобы была ясность в обстоятельствах, — сказал Жаксылык Нурхатов.

Напомним, что 10 января в Аксае от отравления угарным газом погибла 37-летняя Алмагуль Рамзанова. По словам родственников (брата мужа покойной) Сагата Бурбаева, за день до трагедии 9 января в дом пришли двое сотрудников ТОО Орал Газ Аймак, которые с помощью специального оборудования продули дымоходную трубу в доме и выставили счет 1900 тенге за обслуживание. Женщину и двух ее малолетних детей-близнецов 2013 года без сознания обнаружил старший сын семьи, который пришел со школы. Врачам удалось спасти детей, но женщину спасти не удалось. В настоящее время по данному факту Бурлинское РОВД возбудило уголовное дело, в рамках которого задержаны двое сотрудников ТОО «Орал Газ Аймак», которые непосредственно выполняли работы по продувке дымохода в этом доме.

Поговорить с учредителем ТОО Орал Газ Аймак Ернаром Мурзагереевым не удалось. На работе его в момент нашего звонка не было. По данным государственного реестра Ернар Мурзагереев также является учредителем ТОО «Премиум Е.А.»

Екатерина Литвякова

Лукпан Ахмедьяров