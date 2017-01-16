Казахстанцы, получившие временную регистрацию, должны платить за коммуналку — МНЭ РК

Казахстанцы должны платить за коммунальные услуги по месту временной регистрации. Об этом сообщает Министерство национальной экономики РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства РК, при временном отсутствии приборов учета плата за услуги, рассчитываемая на одного человека, взимается по количеству фактически проживающих, пояснили в ведомстве. При этом владелец квартиры должен поставить в известность коммунальные службы о появившемся новом жильце. Однако, как отметили в ведомстве, при наличии счетчиков переплаты не будет.

При этом временно зарегистрировавшимся казахстанцам можно не платить за коммуналку по месту постоянной прописки. «В случае временного выезда проживающих в квартире лиц, при отсутствии приборов учета, плата за услуги, рассчитываемая на одного человека, за время их отсутствия не взимается при условии подачи заявления и предоставления подтверждающего документа», — отметили в ведомстве.

Подтверждающим документом может быть как и справка о регистрации по месту жительства, так и справка с лечебного учреждения, с места работы, корешок путевки в санаторий, квитанция об оплате за проживание в гостинице и так далее.

Перерасчет оплаты за коммуналку производится с момента подачи заявления потребителем услугодателю.

Ранее начальник Департамента миграционной полиции МВД РК Серик Саинов рассказал о правилах регистрации для дачников.

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введена обязательная временная регистрация граждан по месту временного проживания. За нарушение данной нормы к штрафу в размере 10 МРП (22 690 тенге) привлекаются и гражданин, и владелец недвижимости, в которой более одного месяца временно проживает незарегистрированный человек. Закон вызвал широкий общественный резонанс.

По последним данным, за 12 января, подразделениями миграционной полиции ДВД областей, городов Астаны и Алматы с 7 января текущего года по месту пребывания (проживания) было зарегистрировано 95 400 граждан РК, из них 49 тысяч граждан на постоянное местожительство и 46 тысяч казахстанцев на временное местожительство.