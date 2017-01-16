Украина подала иск против России в Международный суд ООН

Министерство иностранных дел Украины подало иск против России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом сообщает в твиттере пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Россию обвиняют в нарушении конвенции ООН о противодействии финансированию терроризма и конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что иск связан с включением Крыма в состав России, ситуации в Донецке, а также из-за «политики уничтожения и дискриминации в Крыму». Порошенко назвал действия российских боевиков «террористическими атаками».

«Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», – заявил он.

В ноябре 2016 года третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию, которая осуждает «ущемления прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей Крыма», речь, в частности, шла о крымских татарах. В резолюции также требовалось разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Организация была признана экстремистской весной 2016 года решением Верховного суда Крыма. Ее деятельность была запрещена.

Крым был присоединен к России в марте 2014 года по итогам проведенного среди местного населения референдума. В том же году в Донбассе начался вооруженный конфликт.

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