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Опубликовано: Пн, Янв 16th, 2017
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В Аксае женщина погибла после визита газовиков

В г. Аксай женщина погибла от угарного газа после того, как накануне дымоход в ее доме прочистили газовики. Вместе с ней отравились двое ее малолетних детей, которых врачам удалось спасти.

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Трагедия произошла 10 января в Аксае. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих близнецов 2013 года рождения, которые также находились дома, врачи спасли.

Как сообщил родственник погибшей Сагат Бурбаев, за день до происшествия в доме Рамазановой газовики производили продувку дымохода.

По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело. В рамках преследования задержаны двое сотрудников ТОО «ОралГазАймак» — Онсапар Аккалиева и Айдарбек Бактыгалиев. Также, изъято оборудование, которым газовики прочищали дымоход.

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Екатерина Литвякова

 

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