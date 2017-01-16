В Управлении внутренней политики ЗКО новый руководитель

На конкурсной основе на данную должность был назначен Бакытжан Нарымбетов, ранее занимавший должность руководителя городского отдела внутренней политики.

30-летний Бакытжан Нарымбетов окончил факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК (2012).

С 2007 года работал на руководящих должностях в неправительственных организациях гг. Астана и Алматы.

С ноября 2014 г. по апрель 2016 г руководитель городского отдела внутренней политики.

Ранее должность руководителя управления внутренней политики ЗКО занимала Айгуль Есекенова, ныне работающая советником акима ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, управление внутренней политики простаивало без руководителя около месяца.