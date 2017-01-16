В Управлении внутренней политики ЗКО новый руководитель
На конкурсной основе на данную должность был назначен Бакытжан Нарымбетов, ранее занимавший должность руководителя городского отдела внутренней политики.
30-летний Бакытжан Нарымбетов окончил факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби и Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК (2012).
С 2007 года работал на руководящих должностях в неправительственных организациях гг. Астана и Алматы.
С ноября 2014 г. по апрель 2016 г руководитель городского отдела внутренней политики.
Ранее должность руководителя управления внутренней политики ЗКО занимала Айгуль Есекенова, ныне работающая советником акима ЗКО.
Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, управление внутренней политики простаивало без руководителя около месяца.
Универ закончил через пару лет руководитель городского управления, еще через парочку областного. конкретно мощный толчок у пацана. опыт ненужен значит работы специалистом, в районе. служебную лестницу проскочил конкретно называется))). еще через пару ждем в заместителях акима области