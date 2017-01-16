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Опубликовано: Пн, Янв 16th, 2017
523 ЗКО / Картина дня

В Управлении внутренней политики ЗКО новый руководитель

 

На конкурсной основе на данную должность был назначен Бакытжан Нарымбетов, ранее  занимавший должность руководителя городского отдела внутренней политики.

нар

30-летний Бакытжан Нарымбетов окончил факультет философии и политологии КазНУ имени аль-Фараби и  Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК (2012).

С 2007 года работал на руководящих должностях в неправительственных организациях гг. Астана и Алматы.

С ноября 2014 г. по апрель 2016 г руководитель городского отдела внутренней политики.

Ранее должность руководителя управления внутренней политики ЗКО занимала Айгуль Есекенова, ныне работающая советником акима ЗКО.

Как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, управление внутренней политики простаивало без руководителя около месяца.

Один комментарий
  1. Роха:
    16 Январь 2017 в 16:37

    Универ закончил через пару лет руководитель городского управления, еще через парочку областного. конкретно мощный толчок у пацана. опыт ненужен значит работы специалистом, в районе. служебную лестницу проскочил конкретно называется))). еще через пару ждем в заместителях акима области

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