В ЗКО назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог области

Новым главой управления стал Миржан Сатканов – бывший руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО .

Предыдущий начальник управления пассажирского транспорта и автодорог области Марат Куанышалиев уволился по собственному желанию еще начале декабря прошлого года.

Миржан Сатканов -выпускник турецкого университета им. Докуз Еулул (г. Измир). Карьера Миржана Сатканова была так или иначе связана с предпринимательством. Начиная с должности специалиста департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, Сатканов дослужился до руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.

На данный момент объявлен конкурс на должность руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА