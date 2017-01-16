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Опубликовано: Пн, Янв 16th, 2017
555 ЗКО / Картина дня

В ЗКО назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог области

Новым главой управления стал Миржан Сатканов – бывший руководитель областного управления  предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО .

Mirzhan-Satkanov

Предыдущий  начальник управления пассажирского транспорта и автодорог области Марат Куанышалиев уволился по собственному желанию еще начале декабря прошлого года.

Миржан Сатканов -выпускник турецкого университета им. Докуз Еулул (г. Измир). Карьера Миржана Сатканова была так или иначе связана с предпринимательством. Начиная с должности специалиста департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, Сатканов дослужился до руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.

На данный момент объявлен конкурс  на  должность руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

4 комментария
  1. real desperado:
    16 Январь 2017 в 10:58

    человечек алсана джакупова. хвост прижали? такое сладкое нагретое место (департамент предпринимательства),просто так не отдают без боя…

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    • вовово:
      16 Январь 2017 в 11:53

      real desperado это место уже не такое сладкое , сейчас очень мало поддержки предпринимателям. а вот новое место сладенькое

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  2. Мугал!м:
    16 Январь 2017 в 11:01

    Қасқа айгырдан қасқа тумаса да, төбел туатыны анық. Еңбегің жемісті болсын.

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  3. Ип:
    16 Январь 2017 в 11:37

    Хороший автокомплекс у этого Миржана по ул Светлая и кафе и тойхана откуда деньги интересно

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