В ЗКО назначен новый руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог области
Новым главой управления стал Миржан Сатканов – бывший руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО .
Предыдущий начальник управления пассажирского транспорта и автодорог области Марат Куанышалиев уволился по собственному желанию еще начале декабря прошлого года.
Миржан Сатканов -выпускник турецкого университета им. Докуз Еулул (г. Измир). Карьера Миржана Сатканова была так или иначе связана с предпринимательством. Начиная с должности специалиста департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, Сатканов дослужился до руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.
На данный момент объявлен конкурс на должность руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО.
Акмарал ШАЯХМЕТОВА
человечек алсана джакупова. хвост прижали? такое сладкое нагретое место (департамент предпринимательства),просто так не отдают без боя…
real desperado это место уже не такое сладкое , сейчас очень мало поддержки предпринимателям. а вот новое место сладенькое
Қасқа айгырдан қасқа тумаса да, төбел туатыны анық. Еңбегің жемісті болсын.
Хороший автокомплекс у этого Миржана по ул Светлая и кафе и тойхана откуда деньги интересно