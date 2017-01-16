В ЗКО выявлено 65 случаев заболевания населения гриппом

Всего с начала эпидсезона (с октября 2016 по январь 2017 года) по области было зарегистрировано свыше 13 тысяч случаев заболевания западноказахстанцев ОРВИ, лабораторно подтверждённый грипп врачи диагностировали у 65 заболевших.

Как сообщил «УН» и.о. руководителя руководителя Департамента защиты прав потребителей ЗКО Сергей Щербина, эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в текущем эпидсезоне характеризуется как стабильная. Превышений контрольных уровней не установлено.

Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет – 69,4 %, дети до 1 года – 7,1 %. Удельный вес школьников с ОРВИ ко всем заболевшим составил 16,4%.

Сергей Щербина отмечает, что на территории области циркулируют вирусы гриппа A (H3N2) и гриппа В, а также негриппозные инфекции, такие как парагрипп, респираторно-синцитиальная инфекция, риновирусная и аденовирусная инфекция.

На данный момент по области против гриппа привито более 62 тысяч человек (9,9% от общего количества населения), в том числе за счёт средств местного бюджета привито 45 000 человек (это дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, ослабленные и часто болеющие дети, медицинские работники и беременные женщины). За счет работодателей было привито более 17 тысяч человек.

Чтобы не заболеть ОРВИ, а тем более не подхватить грипп, эпидемиологи советуют принимать иммунокоррегирующие препараты (анаферон, интерферон, виферон, индуктор интерферона), противовирусные мази (оксалиновая, антивир и др), поливитамины.

Не стоит забывать и об использовании доступных методов для профилактики, повышающих иммунитет (природных фитонцидов, таких как лук и чеснок, обильное питье отваров из трав, смородины, шиповника, ешьте продукты с высоким содержанием витамина С — квашенную капусту, цитрусовые).

Будьте здоровы. И при первых симптомах вирусной инфекции обращайтесь к врачу!

Людмила КАЛАШНИКОВА