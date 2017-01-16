В ЗКО жители села Приречное жалуются на дорогую воду

В поселке Приречное Теректинского района Западно-Казахстанской области жители возмущаются, что вода летом 2016 года подорожала в 16 раз. Как утверждают сами жители, вернуть старую цену сельский акимат обещал до нового года.

Сегодня жительница села Приречное Сауле Муканова оставила письменное обращение к акиму ЗКО Алтаю Кульгинову, в котором сельчане просят руководство области разобраться в непростой ситуации, сложившейся в поселке.

Летом прошлого года местный акимат объявил о новой стоимости питьевой воды в селе. Согласно новому приказу сельчанам нужно платить 725 тенге за каждого члена семьи, вместо прежних 40.

— Летом пришли люди из акимата и сказали нам , что теперь мы будем платить 725 тенге за каждого члена семьи. Нам сказали, что «Батыс су арнасы» обанкротилось и нужно им помочь, чтобы снова восстановиться. Сейчас я принесла обращение, под которым подписались 54 человека. Мы не будем платить такие деньги за воду, — говорит Сауле Муканова.

Со слов Сауле Мукановой, жители села отказываются платить такую сумму за воду. Но учителя и другие жители села, которые работают на госслужбе, платят, потому что боятся, что их уволят с работы.

В акимате Теректинского района утверждают, что работа по снижению цены идет полным ходом и что уже жители платят за воду 611 тенге.

— Мы сейчас работаем над этим вопросом. Рабочая группа сейчас проводит разъяснительную работу с жителями села. Всю работу для получения субсидий мы уже провели. Цена за воду снизится, ну, конечно, не до 40 тенге, но снижение будет, — прокомментировал «УН» руководитель аппарата акима Теректинского района Армат Байгазиев.

Летом 2016 года ТОО «Батыс су арнасы» отказалось обслуживать ряд населенных пунктов в Теректинском районе, мотивировав это тем, что организация несколько месяцев работала в убыток. В начале прошлого года государство перестало выделять субсидии на водоснабжение 8 поселков Теректинского района.

После отказа ТОО «Батыс су арнасы» обслуживать населенные пункты, ответственность за поставку воды взяло на себя ТОО «Теректи таза су». Именно эта компания увеличила цену за воду больше чем в 15 раз. Что примечательно, учредителем этой организации является аким Теректинского района.

Азамат Муханов