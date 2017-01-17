Первоклассник Жакшылык еще не знает, что потерял всю семью

Мальчика мы нашли в Сокулукской территориальной больнице. Его привезли около 10.00 утра на карете скорой помощи. Он был в шоковом состоянии, на правой щеке еще розовели царапины, у него ушибы и сотрясение головного мозга. Его состояние стабильное, но, по словам дежурного врача Кутмана Кумарбекова, мальчику нужна психологическая поддержка, а детского психолога в территориальной больнице пока нет, только невропатологи.

Несмотря на это Жакшылык держится молодцом, пытается улыбаться, рассказывает, какие сказки и мультфильмы любит больше остальных. «Я хочу стать солдатом, потому что они защищают свою родину», — с уверенностью отвечает на вопросы мальчик. В этот момент мне показалось, что он, такой еще маленький, вдруг стал очень взрослым и все понимающим.

При этом Жакшылык не боялся делиться с нами о произошедшем. Он рассказал, что упавший «самолет стер все до восьмой улицы»:

— Самолет взорвался. Потом разрушил все дома, погибли люди, их просто закопало. Приехали милиционеры, затем скорая помощь, они увозили погибших людей. Милиционеры на них смотрели. Наш сарай остался, но снесло соседскую крышу. Я пошел к нему утром, они мне дали одежду, посадили в скорую помощь. Теперь я здесь… Я спал. Убежал из дому, не посмотрев в сторону мамы.

«Если бы они были у дедушки, то все бы остались живы»

Через полчаса после Жакшылыка в больницу поступила Эркин Баетова. Она из другого села. Мальчик ей рассказал, что накануне они всей семьей были в гостях у дедушки, он просил папу остаться ночевать, но отец настоял, и они вернулись в свой только построенный новый дом:

— Я получала уколы, а он мне говорит: Эжеке, вставайте, я вам все расскажу. И он мне начал рассказывать, как просил папу не уезжать из дедушкиного дома. Его папу зовут Уларбек. Отец сказал, что они поедут домой. Молодые привезли показать врачу двух младших дочерей. Жакшылык уговаривал отца остаться, но он не согласился. Впятером они легли спать, спали они все в одной комнате. Он рассказал, что проснулся утром, и увидел, что ничего не осталось вплоть до фундамента. Он мне говорит: Эжеке, я открыл глаза и был у стены, ничего не помню, мне стало холодно. Я увидел только фундамент, ничего не осталось. Решил пойти к соседу. Он говорит, что всегда боялся его собаки, но в этот раз он просто зашел к нему домой. И даже собака не залаяла. Они начали его одевать, потому что он был в одних плавках. Мне было это больно слушать.

С поступлением Жакшылыка всполошилась вся больница. По словам Эркин Баетовой, почти все врачи больницы заботились о мальчике, с ним никого не было рядом. Врачи попросили найти родственников, и первой к нему приехала бабушка. «Как только она его увидела, у нее поднялось давление, она не могла прийти в себя», — рассказала соседка мальчика по палате.

Бабушку на посту сменила родственница Бактыгуль Игамбердиева. Эркин и Бактыгуль трудно было сдерживать слезы, каждое слово и даже улыбка мальчика вызывали у них боль и горечь. Говорить и быть сильными им было тоже сложно, ведь сказать мальчику они ничего не могли.

Жакшылык — старший ребенок в семье, после него две младшие сестры пяти и двух лет. В тот день они вместе легли спать, все — в одной комнате. Завтра будут хоронить его родителей и сестер, про их гибель сказать мальчику они боятся:

— Мальчик пока не знает, что его родителей нет. Но он мне говорит: «Эжеке, не ждите родителей». Он как будто сердцем чувствует. Не знаю, то ли он видел, то ли чувствует беду. Единственное, он спрашивает, где его бабушка, потому что она обещала вернуться. Но она сейчас дома, туда привезли тела погибших. В общем вот так и сидим. Он просит отвезти его домой. Конечно, мы сделаем все, чтобы он не почувствовал одиночества, но ведь никто ему не заменит родителей.

В результате крушения грузового самолета Boeing 747-400 недалеко от аэропорта «Манас» погибло более 35 человек. Самой младшей из них было всего 4 месяца.