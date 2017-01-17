К 2025 году электромобили будут дешевле бензиновых авто

Стоимость электромобилей сравняется с ценами на бензиновые машины к 2021 году. Такой прогноз дал президент Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Андрей Лаврентьев, передает LS.

Он отметил, что за два последних года авто на литий-ионных аккумуляторах подешевели более чем в два раза с $65 тыс. до $25 тыс.

«К 2025 году электромобили должны стать дешевле машин на бензиновом двигателе. По нашим прогнозам, в Казахстане количество этого экологического вида транспорта достигнет миллиона к 2030 году. И, сразу говорю, на них не будет затрачена половина всего электричества Казахстана, как об этом говорят псевдоэксперты. По подсчетам, 150 тыс. электромобилей займут 0,4% энергоснабжения страны, а 1 млн авто будет использовать 2,5%. Единственные проблемы, которые перед нами стоят, – развитие инфраструктуры и покупательская способность. Относительно второго точно не могу сказать, когда казахстанцы начнут покупать электромобили. Но к тому моменту мы должны создать должную инфраструктуру», – пояснил Лаврентьев.

По словам главы АКАБ, в 2016 году наиболее популярными были авто в ценовом сегменте от 3 млн до 5 млн тенге ($9 тыс. — $15 тыс.), на их долю приходится более 28% от общих продаж. Между тем, по его словам, на данный момент инфраструктура для электромобилей находится только на стадии обсуждения.

«Как скоро мы подготовим страну для этого вида транспорта – зависит от нас. Нужно составлять дорожную карту, прорабатывать технический регламент. По моему мнению, должен появиться один единый оператор не просто на уровне Казахстана, но и всего Таможенного союза. Взять, к примеру, Китай, там разрабатывать электрокары могут только две компании. Если у нас будут 25-45 фирм, то получится бардак. Это все сможет предугадать единый оператор», — заметил Лаврентьев.

Он отметил, что с увеличением мирового интереса к электрокарах Казахстан может выиграть, если начнет производить собственные батареи.

«Литиевая батарея занимает от 25% до 37% стоимости авто. Если наладить производство аккумуляторов не только для наших авто, но и мировых моделей, мы только выиграем. Литий – редкоземельный металл. Его месторождения засекречены. Казахстан обладает стратегически важным сырьем, и в этом спектре мы можем достичь успеха», — объяснил глава ассоциации.

Закрыв тему электромобилей, Лаврентьев также коснулся вопроса «Trade In» в Казахстане. По мнению главы АКАБ в программе обмена авто с пробегом на новые авто не должно быть ограничений.

«Конечно, европейские и казахстанские компании ставят ограничения. Но это их политика. Лично я считаю, что в «Trade In» ограничений быть не должно. Какая разница, сколько лет машине, если человек сдает свое старое авто и хочет получить новое? Главное, что таким образом увеличивается число покупок», — заметил Лаврентьев.

Он добавил, что сейчас это единственный сегмент, где отменен вторичный НДС. По его предположениям, в 2016 году в Казахстане было совершено до 15% сделок по программе «Trade In». Точные результаты выйдут позже.

Между тем, по информации Лаврентьева, в I квартале 2017 года на казахстанский авторынок войдет со своим производством один из глобальных брендов. Компания будет представлена в марте в Алматы.

Напомним, ранее президент АКАБ предполагал, что Казахстан может предложить Китаю совместное производство литий-ионных батарей и выиграть на производстве. Тем временем в министерстве по инвестициям и развитию сообщили, что Казахстанское правительство рассматривает возможность создания производства литий-ионных аккумуляторов (ЛИА).