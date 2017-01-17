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Опубликовано: Вт, Янв 17th, 2017
1 ЗКО / Картина дня

Отчетные встречи акима Уральска. Что вы намерены обсудить с акимом?

С завтрашнего дня в Уральске начнутся отчетные встречи акима города Уральск. В течение ближайших пяи дней Нариман Торегалиев проведет пять встреч с жителями всех микрорайонов города. «Уральская неделя» официальную программу этих встреч и то, что волнует людей в действительности.

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В приведенной ниже таблице, приводится информация о времени и месте проведения встреч. Уважаемые пользователи сайта, какие вопросы развития города или микрорайона в котором вы проживаете, могут стать поводом для обсуждения на отчетных встречах акима города? Напишите свои предложения в комментариях.

 

Наименование населенного пункта Дата и время проведения Место проведения
1 Желаевский сельский округ 18.01.201716-00 Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50)
2 Поселок Круглоозерный 19.01.201717-00 Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82)
3 Поселок Зачаганск 20.01.201717-00 Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51)
4 Город Уральск 25.01.201716-00 Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3)
5 Город Уральск 14.02.201716-00 Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)

 

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