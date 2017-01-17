Отчетные встречи акима Уральска. Что вы намерены обсудить с акимом?

С завтрашнего дня в Уральске начнутся отчетные встречи акима города Уральск. В течение ближайших пяи дней Нариман Торегалиев проведет пять встреч с жителями всех микрорайонов города. «Уральская неделя» официальную программу этих встреч и то, что волнует людей в действительности.

В приведенной ниже таблице, приводится информация о времени и месте проведения встреч. Уважаемые пользователи сайта, какие вопросы развития города или микрорайона в котором вы проживаете, могут стать поводом для обсуждения на отчетных встречах акима города? Напишите свои предложения в комментариях.