Отчетные встречи акима Уральска. Что вы намерены обсудить с акимом?
С завтрашнего дня в Уральске начнутся отчетные встречи акима города Уральск. В течение ближайших пяи дней Нариман Торегалиев проведет пять встреч с жителями всех микрорайонов города. «Уральская неделя» официальную программу этих встреч и то, что волнует людей в действительности.
В приведенной ниже таблице, приводится информация о времени и месте проведения встреч. Уважаемые пользователи сайта, какие вопросы развития города или микрорайона в котором вы проживаете, могут стать поводом для обсуждения на отчетных встречах акима города? Напишите свои предложения в комментариях.
|№
|Наименование населенного пункта
|Дата и время проведения
|Место проведения
|1
|Желаевский сельский округ
|18.01.201716-00
|Средняя общеобразовательная школа № 14( Желаевский сельский округ, ул. М. Купбергенова, 50)
|2
|Поселок Круглоозерный
|19.01.201717-00
|Круглоозерновская средняя общеобразовательная школа(п. Круглоозерный, ул.Комсомольская, 82)
|3
|Поселок Зачаганск
|20.01.201717-00
|Средняя общеобразовательная школа № 30(п.Зачаганск, ул. Жангир хана, 51)
|4
|Город Уральск
|25.01.201716-00
|Дом культуры «Деркул»( ул.Бараева, 3)
|5
|Город Уральск
|14.02.201716-00
|Большой зал здания « Нур Отан»( ул. Ж.Молдагалиева, 19)