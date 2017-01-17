Сотрудников Уральской колонии ждет суд за вымогательство взятки 

В РУ 170/2- снова скандал. На этот раз экс-заключенный колонии жалуется сразу на двоих сотрудников тюрьмы, по его словам, требовавших с него взятку за покровительство.

42-летний Александр Ли отбывал наказание в РУ 170/2 за мошенничество. Именно в стенах колонии мужчина познакомился с Бактыгали Шайхиевым- начальником одного из отделов данного учреждения и с оперуполномоченным Нурболатом Баязитовым.

Из материалов уголовного дела следует, что Шайхиев и Баязитов требовали с Ли 200 тысяч тенге за покровительство в колонии. Осужденный дать взятку согласился, поскольку отказ от дачи взятки вызвал бы негативные последствия для него. На тот момент в суде решался вопрос о замене его наказания более мягким.

27 ноября 2016 года Александр Ли освободился из мест лишения свободы. После чего экс-заключенный направился в антикоррупционный комитет и обвинил своих бывших начальников в вымогательстве взятки.

На следующий день Бактыгали Шайхиев направился в аэропорт, чтобы убедить Ли перечислить его « честно заработанные» деньги на карточку. При этом Шайхиев придумал хитросплетенную схему – Ли должен был скинуть деньги на счет предприятия брата одного из заключенных РУ 170/2. Тремя днями позже деньги на счет ИП Казтуганова поступили.

На данный момент, как сообщили нам в антикоррупционном комитете, по данному факту возбуждено уголовное дело. Подсудимый Бактыгали Шайхиев находится в СИЗО, а подсудимый Нурболат Баязитов освобожден под залог. Первое судебное заседание по делу состоится 25 января 2016 года.

Пресс-служба Департамента уголовно-исполнительной системы комментировать данную ситуацию отказалась.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА