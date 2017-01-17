Уходящий Обама заметно популярнее Трампа
Социологи отметили достаточно высокий рейтинг у уходящего Обамы и антирейтинг у заступающего на пост президента США Трампа. Рейтинг их жен не менее интересен.
Рейтинг популярности президента США Барака Обамы, который уже 20 января покинет Белый дом, на данный момент составляет 58%, сообщает DW.
Социологи утверждают, что за последние месяцы популярность Обамы лишь немного снизилась, хотя до этого был зафиксирован рост. Если с конца 2015 года в целом положительно о нем высказывались примерно 50% респондентов, то после ноябрьских президентских выборов этот показатель вырос до 62%. Сейчас он установился на уровне 58%. На пике своей популярности Обама находился в самом начале своего первого президентского срока (69%).
«Наша Конституция замечательный, волшебный дар. Но она всего лишь кусок пергамента. И только Мы, граждане, придаем ей силу. Мы делаем ее значимой и важной, участвуя в управлении своей страной, делая каждодневный выбор и объединясь. Будут ли у нас права или нет; будет ли верховенство права или нет, зависит только от нас». — из прощальной речи Барака Обамы.
Авторы опроса отмечают, что действующему президенту США удалось обойти своего предшественника Джорджа Буша — младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали 40% граждан США.
Демократ Билл Клинтон уступил Обаме лишь один процентный пункт. Но никто из них не смог побить результат Джорджа Буша — старшего, в январе 1993 года 62% опрошенных дали ему высшие оценки.
Жители страны также весьма тепло настроены по отношению к уходящему вице-президенту Джозефу Байдену, его поддерживает 61%.
Что касается Дональда Трампа, то он вступает в должность президента США с самым большим антирейтингом за время измерений этого показателя Gallup с 1992 года. 55% американцев недовольны будущим американским лидером.
Будущая первая леди Мелания Трамп также самая непопулярная с момента начала измерений. Ее рейтинг одобрения и антирейтинг равнозначны и составляют по 37%.
Мишель Обама в момент инаугурации своего мужа в 2009 году могла похвастать положительным отношением 68% американцев. С тем же показателем она покидает Белый дом.