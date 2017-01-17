Уходящий Обама заметно популярнее Трампа

Авторы опроса отмечают, что действующему президенту США удалось обойти своего предшественника Джорджа Буша — младшего, которого в последние дни пребывания на посту главы государства поддерживали 40% граждан США.

Демократ Билл Клинтон уступил Обаме лишь один процентный пункт. Но никто из них не смог побить результат Джорджа Буша — старшего, в январе 1993 года 62% опрошенных дали ему высшие оценки.

Жители страны также весьма тепло настроены по отношению к уходящему вице-президенту Джозефу Байдену, его поддерживает 61%.

Что касается Дональда Трампа, то он вступает в должность президента США с самым большим антирейтингом за время измерений этого показателя Gallup с 1992 года. 55% американцев недовольны будущим американским лидером.

Будущая первая леди Мелания Трамп также самая непопулярная с момента начала измерений. Ее рейтинг одобрения и антирейтинг равнозначны и составляют по 37%.

Мишель Обама в момент инаугурации своего мужа в 2009 году могла похвастать положительным отношением 68% американцев. С тем же показателем она покидает Белый дом.