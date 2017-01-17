В Уральске начнут строить систему водоотведения в микрорайоне «Жулдыз»

Аким города Нариман Турегалиев лично пообещал жителям микрорайона, что все работы по водоотведению талых вод начнутся уже этой весной, как только установится благоприятная погода.

В течение ряда лет в осеннюю распутицу и весенний паводок жители «Жулдыза» переобуваются на несколько месяцев вперёд в резиновые сапоги – добираться до дому им приходится по колено в грязи и воде. Свои дома они обкладывают мешками с песком, чтобы дождевая или талая вода не размыла фундамент.

В ближайшие дни аким города Нариман Турегалиев на официальном сайте акимата города заявил, что уже в этом, 2017 году, в «Жулдызе» наконец-то начнут строить систему водоотведения и приведут в порядок дороги внутри этого микрорайона.

По данным акима, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска разработал проектно-сметную документацию «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в мкр. «Жулдыз» в г.Уральск ЗКО» ещё в 2014 году. Проектом предусмотрено строительство более 6 км дорог и устройство арычной системы для водоотведения талых и дождевых вод.

В 2016 году, в июле, отдел ЖКХ объявил конкурс государственных закупок на данный проект. В связи с отсутствием заявок от фирм-подрядчиков победитель конкурса не был определен, но акимат города направил приглашение ТОО «Бірлік» и заключил с данной компанией договор о проведении вышеуказанных строительных работ в микрорайоне «Жулдыз».

Проектом планируется произвести реконструкцию участков улиц №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25 микрорайона «Жулдыз» г. Уральска.

Ремонтные работы будут начаты весной 2017 года при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, общая сумма проекта «Водоотведение талых и дождевых вод с реконструкцией дорог в микрорайоне «Жулдыз», по данным городского отдела ЖКХ, составляет 490,3 млн. тенге. Проектом предусмотрено выполнение работ по строительству дорог протяженностью 6164 метра.

Людмила КАЛАШНИКОВА