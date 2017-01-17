В Уральске с начала 2017 года было совершено более 300 уголовных правонарушений

Теперь всю информацию о том, была ли машина в ДТП, увидеть карту самых криминогенных районов города, поименный список алиментщиков и множество другой правовой информации можно увидеть онлайн. прокуратура открыла Интернет-ресурс Pravstat.prokuror.kz

Старший прокурор отдела комитета по правовой статистике сообщил о проекте «КПСиСУ каждому дому». Отныне, благодаря сайту можно будет получить информацию о лицах находящихся в розыске, злостных не плательщиков алиментов, проверить авто на участие в ДТП и т.д.

— На сегодня портал посетило свыше 1 миллиона 500 тысяч граждан. Так проверили на штрафы более 192 тыс. раз, на нахождение в розыске более 300 тыс раз, узнали о результатах обращений 295 тыс раз, — рассказал Руслан Хакимов.

По словам прокурора, сервисы комитета реализованы таким образом, чтобы максимально упростить получение информации. К примеру, информацию о регистрации проверки можно получить в интернете, на сайте ввести регистрационный номер и сервис выдаст ответ.

Информация предоставляемая комитетом правовой статистики поможет обезопасить себя также при совершении гражданских и иных сделок. К примеру, проверить прри купле продажи автомобиля , выдаче займа или при преме на работу и т.д.

Со слов Руслана Хакимова, комитет разрабатывает интересные и полезные сервисы, с помощью которых можно будет: контролировать ход рассмотрения поданного заявления в госорганы, узнать, кто разыскивается по подозрению в совершении преступления и многое другое.

Информацию можно получить на сайте комитета по правовой статистике по адресу pravstat.prokuror.kz

Азамат Муханов