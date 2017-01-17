В Уральске школы в новых микрорайонах не вмещают учеников

Речь идёт о новостройках в посёлке Зачаганск, расположенных вдоль трасс «Уральск-Атырау» и «Уральск-Саратов». Здесь дети учатся в школах в три смены.

Информацию об этом в своём блоге озвучил аким города Нариман Турегалиев в ответ на обращение жительницы города Уралбаевой Томирис с просьбой открыть в находящихся здесь трёх школах с государственным языком обучения классы с русским языком обучения.

Аким сообщил, что на территории Зачаганска функционируют четыре школы – это средние образовательные школы №10, 30, 47 с казахским языком обучения и школа №20 с двумя (казахским и русским) языками обучения.

Из-за переуплотнённости учениками школы №10, 20, 47 с сентября 2016 года перешли в режим трехсменного обучения, так как в школе №10 проектной мощностью 1200 детей обучается 2497 учеников. Школа №30 на 772 места обслуживает 1292 ученика. Школа №47 проектной мощностью 1200 мест обучает 1529 детей.

В СОШ №20 обучаются 1565 учащихся, из них с казахским языком обучения 600, с русским языком обучения 965, проектная мощность школы рассчитана на 964 места.

Аким Турегалиев подчеркнул, что возможности открывать в данных школах дополнительные классы нет. Но если от родителей учеников поступят заявления об открытии классов с русским языком обучения, то администрация вышеуказанных школ будет изыскивать возможность их открыть.

Людмила КАЛАШНИКОВА