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Опубликовано: Вт, Янв 17th, 2017
126 ЗКО / Картина дня

В Уральске со стихийными свалками теперь борются при помощи ватсапа

Об этом в своём блоге уральцам сообщил аким города Нариман Турегалиев.

мусор

Глава горакимата отметил, что санитарной очисткой мест общего пользования в Уральске занимается ТОО «Жайык Таза кала».

И если вы обнаружите, что в вашем дворе или в других местах общего пользования есть стихийная свалка или же не вывезенные груды мусора в контейнерах, вы можете звонить в данное ТОО по тел.: 50-56-07, 50-62-72.

Информацию о мусорных завалах можно также направить в виде сообщения на диспетчер What’s App messenger по номеру 8 708 433 1550.

Людмила КАЛАШНИКОВА

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