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Опубликовано: Вт, Янв 17th, 2017
1 ЗКО / Картина дня

В Уральске воспитанник детского дома стал участником телешоу « Ты — суперзвезда» на НТВ

Юный талант, прошедший онлайн-кастинг на популярное телешоу, вместе со своим педагогом уже отправился покорять Москву

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Пятнадцатилетний Владимир Сарафутдинов – воспитанник областного Детского дома, ученик СОШ № 5 с казахским языком обучения, уже много лет занимается музыкой. Вова — завсегдатай различных музыкальных конкурсов и фестивалей. В 2014 году на  республиканском конкурсе  «Тан Шолпан»  Владимир получил дипломом III степени, а на фестивале «Тепло детских сердец» (г. Оренбург) получил диплом  I степени, — рассказывают педагоги детского дома. — На фестивале-конкурсе юных дарований «Катюша – юниор. Рейс «Москва – Мечта» (г. Москва) был награжден номинацией «Любимец публики».

Также по словам педагогов, Вова не раз занимал призовые места на областных и государственных певческих конкурсах.

Вова спокойный и открытый парень, он творческий человек, активный участник в жизни Детского дома, — рассказывают педагоги Владимира. – Он очень трудолюбив и всегда достигает своих целей.

На международном фестивале «Ты — суперзвезда» Володя  исполнит песню Батырхана Шукенова «Нелюбимая».

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