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Опубликовано: Ср, Янв 18th, 2017
37 Блог-пост

Алла Злобина: Почему никому нет дела до обледенелых остановок?

Алла

Ехала в маршрутке, на одной из остановок в 6 микрорайоне к двери подошла женщина с двумя детьми и сумками. Зайти в салон сразу не могут — остановка обледенелая, все покрыто льдом, колдобины. Мальчишка попытался войти первым и соскользнул по наклонной под машину — между колесами. Все ахнули, мать кричит, ребенок не может вылезти из под машины -тоже кричит от страха. Мать на наледи еле удерживается с сумками и вторым ребенком. Вытащили мальчика, они сели в маршрутку. Все молчат. Привыкли. Но, чувствуется, всех встряхнуло.
Практически все остановки в Уральске сейчас в таком заброшенном, обледенелом виде. И так не первый год.
По травматизму горожан и пофигизму чиновников Уральск в зимний период, думаю, на первом месте.

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