ЦИК РК назначила проверку в отношении депутата Жамалова

Результаты проверки станут известны к 24 января



Центральная избирательная комиссия РК назначила проверку в отношении депутата Аманжана Жамалова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт ЦИК.

«18 января 2017 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по фактам статьи «Успешный» депутат Жамалов может покинуть Парламент Казахстана», опубликованной 17 января т.г. на интернет-портале 365info.kz. Заслушаны сообщение члена ЦИК РК Сарсембаева М.А. и пояснения депутата Мажилиса Парламента РК Жамалова А.М», — говорится в сообщении.

Членам ЦИК РК Сарсенбаеву М.А и Сулеймен Л.Ж было поручено осуществить проверку и доложить о результатах к 24 января.

Напомним. депутата раскритиковали пользователи Казнета после высказывания о смерти человека в ЦОНе. «C таким же успехом он мог умереть и дома», — ответил на вопрос журналиста депутат. Позже, Жамалов извинился перед родными умерших. Мажилисмен пояснил, что на момент интервью с журналистами он был не в курсе второго случая смерти в очереди в ЦОНе, а вопрос насчет того «чувствует ли он свою вину за смерть граждан» для него был непонятным, так как трудно было связать проблему временной регистрации со смертью человека в ЦОНе.