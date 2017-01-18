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Опубликовано: Ср, Янв 18th, 2017
171 ЗКО / Картина дня

Отравившиеся гамбургерами уральцы просят прекратить уголовное дело  в отношении хозяина «Бургер Стрит +»

Нариман Кубикешов – владелец кафе, выплатил пострадавшим моральный и материальный ущерб. Теперь переболевшие сальмонеллезом экс-клиенты  «Бургер Стрит +»  претензий к Кубикешову не имеют.

 

 

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Все пациенты » инфекционки » сейчас здоровы

Об этом сегодня, 18 января, сообщила адвокат Кубикешова  Айгуль Орынбекова на гражданском суде.
— Мой подзащитный выплатил 26 из 29 пострадавших моральный и материальный ущерб и теперь люди претензий к нему не имеют, — пояснила адвокат. – Все выплаты  были сделаны еще на этапе досудебного расследования. Согласно Конституции РК, на гражданина  не может быть одновременно заведено уголовное  и гражданское  дело по одному и тому же факту, поэтому я как защитник прошу суд закрыть данное гражданское дело.

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Адвокат владельца «Бургер-Стрита» Айгуль Орынбекова

Сам Нариман Кубикешов от комментарий категорически отказался ( фотографироваться он также не стал).

— Мой клиент сейчас находится в состоянии депрессии, он очень сожалеет о случившемся, и уже принес  извинения  своим клиентам — объяснила поведение своего подзащитного адвокат Орынбекова.

Однако адвокат Департамента по защите прав потребителей Эльмира Киматова была не в курсе того, что ответчик Кубикешов уже выплатил моральный ущерб отравившимся в  кафе.

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Права отравившихся в «Бургер- Стрит +» защищает адвокат Департамента защиты прав потребителей, Эльмира Киматова

 

— Среди потерпевших- одна молодежь, поэтому,  наверное, они не знали, что нужно было меня предупредить, — рассказала Киматова. – Какую сумму оплатил Кубикешов своим бывшим клиентам мы не знаем, однако в своем иске наш Департамент запрашивал по 100 тысяч тенге для каждого  пострадавшего. В эту сумму входит стоимость лекарств и моральный ущерб.

 

Также, Киматова отметила, что двое несовершеннолетних посетителей «Бургер-Стрит +» и  беременная женщины  подавали иск на  300 тысяч тенге, а четверо из 29 пострадавших претензий к Кубикешову не имели.

Кафе. после посещения которого 29 человек заболели сальмонеллезом находится в 6 микрарайоне, в здании ТЦ М-6

Напомним, в ноябре 2016 года 29 уральцев обратились в инфекционную больницу с одинаковыми жалобами.  Позже выяснилось, что все они обедали в кафе «Бургер Стрит+». У больных был диагностирован сальмонеллез. Сейчас все пациенты «инфекционки»  выздоровели. Кафе быстрого питания закрыто.

— Источником заражения клиентов «Бургер Стрит +» стал повар, который скрыл факт своей болезни, — озвучил ранее  причину массового отравления  главный санитарный врач Уральска Мадиниет Танауов.

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По факту отравления уральцев ведется как уголовное так и гражданское дело

Один комментарий
  1. Петр Петрович:
    18 Январь 2017 в 13:22

    А помните я писал коммент в самом начале, что студентики воспользуются ситуацией и будут считать предстоящие барыши, чтобы купить айфочики и закрыть кредитики. Столько критики было на меня тогда…кто прав?

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