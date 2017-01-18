Отравившиеся гамбургерами уральцы просят прекратить уголовное дело  в отношении хозяина «Бургер Стрит +»

Нариман Кубикешов – владелец кафе, выплатил пострадавшим моральный и материальный ущерб. Теперь переболевшие сальмонеллезом экс-клиенты «Бургер Стрит +» претензий к Кубикешову не имеют.

Об этом сегодня, 18 января, сообщила адвокат Кубикешова Айгуль Орынбекова на гражданском суде.

— Мой подзащитный выплатил 26 из 29 пострадавших моральный и материальный ущерб и теперь люди претензий к нему не имеют, — пояснила адвокат. – Все выплаты были сделаны еще на этапе досудебного расследования. Согласно Конституции РК, на гражданина не может быть одновременно заведено уголовное и гражданское дело по одному и тому же факту, поэтому я как защитник прошу суд закрыть данное гражданское дело.

Сам Нариман Кубикешов от комментарий категорически отказался ( фотографироваться он также не стал).

— Мой клиент сейчас находится в состоянии депрессии, он очень сожалеет о случившемся, и уже принес извинения своим клиентам — объяснила поведение своего подзащитного адвокат Орынбекова.

Однако адвокат Департамента по защите прав потребителей Эльмира Киматова была не в курсе того, что ответчик Кубикешов уже выплатил моральный ущерб отравившимся в кафе.

— Среди потерпевших- одна молодежь, поэтому, наверное, они не знали, что нужно было меня предупредить, — рассказала Киматова. – Какую сумму оплатил Кубикешов своим бывшим клиентам мы не знаем, однако в своем иске наш Департамент запрашивал по 100 тысяч тенге для каждого пострадавшего. В эту сумму входит стоимость лекарств и моральный ущерб.

Также, Киматова отметила, что двое несовершеннолетних посетителей «Бургер-Стрит +» и беременная женщины подавали иск на 300 тысяч тенге, а четверо из 29 пострадавших претензий к Кубикешову не имели.

Напомним, в ноябре 2016 года 29 уральцев обратились в инфекционную больницу с одинаковыми жалобами. Позже выяснилось, что все они обедали в кафе «Бургер Стрит+». У больных был диагностирован сальмонеллез. Сейчас все пациенты «инфекционки» выздоровели. Кафе быстрого питания закрыто.

— Источником заражения клиентов «Бургер Стрит +» стал повар, который скрыл факт своей болезни, — озвучил ранее причину массового отравления главный санитарный врач Уральска Мадиниет Танауов.