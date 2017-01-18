Смертельная услуга (Видео)

Сразу четверо детей осиротели в Аксае – их мама отравилась угарным газом. Родственники погибшей недоумевают: как такое могло произойти, если за день до гибели женщины в её доме специалисты газовой службы прочищали дымоход?

Трагедия произошла 10 января в Аксае. 37-летнюю Алмагуль Рамазанову с признаками отравления угарным газом доставили в районную больницу. Не приходя в сознание, женщина скончалась. Двоих ее детей — близнецов Даулета и Дильназ — врачам удалось спасти. Они пробыли в больнице три дня и сейчас уже находятся дома.

Родственники погибшей женщины связывают ее смерть с тем, что за день до трагедии в доме Рамазановых газовики производили продувку дымохода. Ее производили сотрудники ТОО «ОралГазАймак» — 19-летний Айдарбек Бактыгалиев, не предъявивший служебного удостоверения, и техник-кассир Онсапар Аккалиева, 1980 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, по данному факту Бурлинским РОВД возбуждено уголовное дело по статье 104, части 1 УК РК «Причинение смерти по неосторожности».

— Этот факт зарегистрирован, как несчастный случай. Назначены ряд экспертиз, которые будут проведены в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе. — Все будет ясно после получения результатов экспертиз. Если будет доказано, что несчастный случай произошел из-за вмешательства газовой службы, то дело будет переквалифицировано и направлено на дальнейшее расследование. Сейчас сотрудники ТОО «ОралГазАймак» не задержаны.

КОММЕНТАРИЙ: Директор ТОО «ОралГазАймак» Жаксылык Нурхатов: — Я выражаю соболезнование семье Алмагуль Рамазановой. Трагедия должна быть тщательно расследована, и мы заинтересованы в объективном и полном следствии. Вины наших сотрудников в случившемся нет. Насколько я знаю, в том доме печь представляет собой старую кирпичную кладку с металлической плитой сверху. То есть, это была старая печь, которую переделали под газовую горелку. Наши сотрудники обратили внимание на то, что плита была с трещиной и представляет опасность. Наши сотрудники не чистили дымоход, как это сообщалось ранее. Они продували дымоходную трубу. В этот момент горелка работала в режиме «фитиль», то есть на минимальной мощности. После наших сотрудников, как мы знаем, в дом пришла хозяйка дома и приоткрыла краник подачи газа, так как в доме было прохладно. И, видимо, продукты неполного сгорания (тот самый угарный газ) и стали через трещину в плите просачиваться в помещение. Еще раз подчеркну, что все это я сообщаю только для того, чтобы была ясность в обстоятельствах.

Екатерина Литвякова, видео: Нурлыбек Емранов